জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) প্রধান কার্যালয়
অর্থনীতি

রাজস্ব খাত সংস্কারের ফল পাওয়া যাচ্ছে: এনবিআর

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

রাজস্ব খাত সংস্কারের ইতিবাচক ফল পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে রাজস্ব ব্যবস্থাপনার সংস্কার, বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ, ডিজিটালাইজেশন এবং করের আওতা সম্প্রসারণসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

সবচেয়ে বড় সংস্কার হলো রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও রাজস্ব ব্যাবস্থাপনা কার্যক্রম পৃথক করার লক্ষ্যে ‘রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫’ জারি করা হয়েছে। এনবিআরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে।

এনবিআর মনে করছে, এই কাঠামোগত সংস্কার ন্যাশনাল ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি ফর অ্যাডমিনিশট্রেশন রিফর্মের (নিকার) সভায় অনুমোদন একটি বড় মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য ১০ বছর মেয়াদি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি রাজস্ব কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। এ কৌশলের মাধ্যমে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি এবং রাজস্ব আহরণে কাঠামোগত সক্ষমতা জোরদারের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া চালানের মাধ্যমে অনলাইনে সরাসরি সরকারি ট্রেজারিতে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নতুন ব্যাগেজ রুলস (অপর্যটক যাত্রী ব্যাগেজ বিধিমালা, ২০২৫) জারি করেছে। একজন যাত্রী প্রতিবছরে একবার শুল্কমুক্ত সুবিধায় একটি নতুন মোবাইল ফোন আনতে পারছেন। ন্যূনতম ছয় মাস বিদেশে অবস্থান করেছেন, এমন প্রবাসী বাংলাদেশিরা কোনো শুল্ক-কর না দিয়ে বছরে দুটি নতুন মোবাইল ফোন আনতে পারছেন।

এনবিআর বলছে, ভ্যাট আদায়ের ক্ষেত্রে নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রাজস্ব ব্যবস্থাকে আধুনিক এবং ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে অনলাইন সিস্টেমে নিবন্ধন, অনলাইন রিটার্ন দাখিল, অনলাইন পেমেন্ট, ই-রিফান্ড, ভ্যাট স্মার্ট চালান প্রবর্তন করা হয়েছে। সব ভ্যাটদাতা যেন নির্বিঘ্নে অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন দিতে পারেন, সে জন্য দাখিল করা সব কাগজের রিটার্ন সিভিএটি সিস্টেমে এন্ট্রি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া এ বছর ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের প্রবীণ করদাতা, শারীরিকভাবে অসমর্থ বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন করদাতা, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি করদাতা, মৃত করদাতার পক্ষে আইনগত প্রতিনিধি কর্তৃক রিটার্ন দাখিল এবং বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকেরা ব্যতীত সব করদাতার অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করেছে এনবিআর।

এনবিআর বলছে, চলতি অর্থবছরে ইতিমধ্যে ৩৪ লাখের বেশি ই-রিটার্ন জমা পড়েছে। কোনো কাগজপত্র বা দলিলপত্র আপলোড করতে হয়নি।

