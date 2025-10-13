অর্থনীতি

আইএমএফ–বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সভা শুরু হচ্ছে আজ

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সভা শুরু হচ্ছে আজ সোমবার। চলবে আগামী ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত। আজ সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এই বার্ষিক সভা শুরু হতে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ থেকে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সভায় অংশ নিচ্ছে। এই প্রতিনিধিদলে আছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সূত্রগুলো বলছে, বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল সার্বিক সভায় অংশ নেওয়ার পাশাপাশি সাইড লাইনে বিভিন্ন দাতা সংস্থা যেমন আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবে। ওইসব সভায় চলমান ঋণ কর্মসূচি, আর্থিক খাতের সংস্কার, পাচার অর্থ ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা।

বর্তমানে আইএমএফের সঙ্গে ৪৭০ কোটি ডলারের ঋণ কর্মসূচি চলছে। এ ছাড়া বিশ্বব্যাংক হলো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সহযোগী। ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাংকের কাছে এক বিলিয়ন ডলারের বেশি বাজেট সহায়তা নিয়ে আলোচনা চলমান আছে।

এদিকে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সভা এমন এক সময়ে হচ্ছে, যখন যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক নিয়ে বিশ্ববাণিজ্য হিমশিম খাচ্ছে। ইতিমধ্যে আইএমএফ বলেছে, চলমান মন্দা থেকে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে কঠোর ও সাহসী কর্মসূচি নিতে হবে।

