চট্টগ্রাম স্টেশনে না থেমেই ট্রেন কক্সবাজার যাবে, এডিবির সঙ্গে ঋণচুক্তি সই

চট্টগ্রাম-দোহাজারীর মধ্যে ৩৫ কিলোমিটার রেলপথ উন্নয়নে ৬৮ কোটি ৮০ লাখ ডলার ঋণ দেবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। বর্তমান বাজারদরে এই পরিমাণ ৮ হাজার ৪০০ কোটি টাকা।
আজ সোমবার এডিবি ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) মধ্যে এ–সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। রাজধানীর ইআরডি কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ঋণচুক্তিতে সই করেন ইআরডির সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী এবং এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর হো ইউন জং। এডিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়।
চট্টগ্রাম-দোহাজারী রেলওয়ে প্রকল্পের আওতায় আড়াই কিলোমিটার বাইপাস নির্মাণ করা হবে। এর ফলে চট্টগ্রাম স্টেশনে না থেমেই ঢাকা থেকে কক্সবাজারে সরাসরি ট্রেন চলাচল সম্ভব হবে।
প্রকল্পটির লক্ষ্য ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার করিডরে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপন করা, যা আঞ্চলিক পরিবহনদক্ষতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াবে।
অনুষ্ঠানে হো ইউন জং বলেন, এই প্রকল্প ঢাকা ও কক্সবাজারের মধ্যে রেলসেবার নির্ভরযোগ্যতা ও দক্ষতা বাড়াবে। সড়ক থেকে রেলে পরিবহনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে সহায়তা করবে। এটি ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার করিডরজুড়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি আনবে, বিশেষ করে পর্যটন ও মৎস্য খাতে।
ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের একটি অংশ হিসেবে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার করিডরে বর্তমানে মোট যাত্রী পরিবহনের ৩২ শতাংশ এবং পণ্য পরিবহনের ৫৫ শতাংশ পরিচালিত হয়। এতে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলসহ বিস্তৃত এলাকায় অর্থনৈতিক সংযোগ জোরদার, লজিস্টিকসের উন্নয়ন এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে উন্নত রেল অবকাঠামোর গুরুত্ব স্পষ্ট হয় বলে এডিবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ট্র্যাক উঁচু করা, উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থা, আধুনিক সিগন্যালিং, ডুয়েল গেজ এবং জ্বালানিসাশ্রয়ী ৩০টি লোকোমোটিভ কেনা।