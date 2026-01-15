শেষ মুহূর্তে এসে রাজশাহী চেম্বারের নির্বাচন স্থগিত 

রাজশাহী চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে শেষ মুহূর্তে এসে রাজশাহী চেম্বারের নির্বাচন স্থগিতের এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
১২ জানুয়ারি ইসির নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখার উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন স্বাক্ষরিত এক আদেশে বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের কার্যক্রমকে যেকোনো ধরনের প্রভাবমুক্ত রাখতে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত দেশের সব ধরনের পেশাজীবী ও বিভিন্ন সংগঠনের নির্বাচন স্থগিত রাখতে হবে।
ইসির ওই নির্দেশনায় আরও উল্লেখ করা হয়, ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের আগে পেশাজীবী সংগঠন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সব ধরনের নির্বাচন, পরিবহনমালিক ও শ্রমিক সমিতি, সাংবাদিক সমিতি, বণিক সমিতি, সমবায় সমিতি, ট্রেড ইউনিয়নসহ সব সংগঠনের নির্বাচন আয়োজন করা যাবে না। এসব নির্বাচন ১২ ফেব্রুয়ারির পর আয়োজন করতে হবে।
নির্বাচন কমিশনের এ নির্দেশনার পর শেষ মুহূর্তে এসে রাজশাহী চেম্বারের ২০২৬-২৮ মেয়াদের পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়। চেম্বারের নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বোয়ালিয়া ভূমি অফিসের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আরিফ হোসেন স্বাক্ষরিত এক নোটিশে চেম্বারের নির্বাচন আনুষ্ঠানিকভাবে স্থগিতের ঘোষণা দেওয়া হয়।
নোটিশে বলা হয়, ১৫ জানুয়ারি দ্বিবার্ষিক মেয়াদের পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন নির্ধারিত থাকলেও নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনার আলোকে চেম্বারের নির্বাচন সাময়িকভাবে স্থগিত করা হলো। পরবর্তী সময়ে সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।