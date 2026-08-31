সোনার দাম কমল ভরিতে ৪,৪৭৪ টাকা

দেশের বাজারে সোনার দাম আবার কমেছে ভরিপ্রতি সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৪৭৪ টাকা। আজ সোমবার সকাল ১০টায় সোনার নতুন দাম কার্যকর হয়েছে।
আজ সকালে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) সোনার দাম কমানোর ঘোষণা দেয়। তারা বলেছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার দাম কমায় নতুন করে দাম ঠিক করা হয়েছে। সোনার পাশাপাশি রুপার দামও কমেছে। মূলত আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম কমে যাওয়ায় দেশের বাজারে দাম সমন্বয় করতে হয়েছে।
সর্বশেষ গত শনিবার ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম কমানো হয় ৭ হাজার ১১৫ টাকা। তার আগে ২০, ২২ ও ২৫ আগস্ট তিন দফায় সোনার দাম বেড়েছে মোট ১০ হাজার ৯৬৪ টাকা। আজ দাম কমানোর ফলে দুই দফায় প্রতি ভরি সোনার দাম কমল সর্বোচ্চ ১১ হাজার ৪৮৯ টাকা।
আজকে দাম সমন্বয়ের ফলে ভ্যাটসহ ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ৪ হাজার ৩৭৪ টাকা কমে হয়েছে ২ লাখ ৩৬ হাজার ২৫৪ টাকা। আর ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ৪ হাজার ১৪১ টাকা কমিয়ে করা হয়েছে ২ লাখ ২৫ হাজার ৬৪০ টাকা।
এ ছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ৩ হাজার ৬১৬ টাকা কমে হয়েছে ১ লাখ ৯৩ হাজার ৭৩৯ টাকা। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম ২ হাজার ৯১৬ টাকা কমে হয়েছে ১ লাখ ৫৮ হাজার ২৮০ টাকা।
সোনার পাশাপাশি রুপার গয়নার দামও কমেছে। ভ্যাটসহ ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ১৭৫ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ হাজার ১৩২ টাকা।