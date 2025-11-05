উদ্ভাবনী ব্যবসার পরিকল্পনা থাকলে শিক্ষার্থীরাও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন, পুরস্কার ৫ লাখ টাকা

তৃতীয়বারের মতো এসএমই ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রতিযোগিতা শুরু করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন। এ প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী এবং স্নাতক পাস করেছেন—এমন তরুণেরা নিজের উদ্ভাবনী ব্যবসায়িক ধারণা জমা দিয়ে অংশ নিতে পারবেন।
এসএমই ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রতিযোগিতায় শীর্ষ বিজয়ী পাবেন পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে তিন ও দুই লাখ টাকা। এ ছাড়া বিজয়ীরা উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, মেন্টরশিপ, বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টারের সুবিধা, ঋণের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনের অংশীদার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ম্যাচমেকিংয়ের সুবিধা পাবেন। ২০ নভেম্বরের মধ্যে উদ্ভাবনী ব্যবসায়িক পরিকল্পনা জমা দেওয়া যাবে।
এ প্রতিযোগিতার বিষয়ে এসএমই ফাউন্ডেশন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ব্যবসায় পরিকল্পনার মৌলিক কৌশল হিসেবে এমএসএমই উদ্যোক্তারা সফল ও লাভজনকভাবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য বাজার চাহিদা নিরূপণ; বিপণন, উৎপাদন ও জনবল ব্যবস্থাপনা; বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা নিরূপণ, কারখানার উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত উপকরণ যথাযথ ব্যবহার, ব্যবসার ঝুঁকি নির্ণয় এবং ঝুঁকি নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ, সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য উৎপাদন, লাভ-ক্ষতির হিসাবসহ আর্থিক বিশ্লেষণ, উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ে আগে থেকেই সজাগ হতে হবে। এসএমই ফাউন্ডেশন ২০১১ ও ২০১২ সালে ‘ব্যবসা পরিকল্পনা প্রতিযোগিতা’ আয়োজন করে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারও প্রতিযোগিতা হচ্ছে।
এসএমই ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা অংশ নিতে পারবেন। এসএমই উদ্যোক্তারা এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। এককভাবে বা সর্বোচ্চ চারজনের গ্রুপ করেও অংশ নেওয়া যাবে।
প্রতিযোগিতায় প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত উদ্যোক্তাদের এমএসএমই ব্যবসায় পরিকল্পনা তৈরির কৌশল ও নিয়মাবলির ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তারপর উদ্যোক্তা ও শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবসায় পরিকল্পনা গাইডলাইন অনুযায়ী প্রস্তুত করে এসএমই ফাউন্ডেশনে জমা দেবেন। পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রে এসএমই ফাউন্ডেশনের গঠন করা জুরিবোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
এসএমই ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে নির্ধারিত ছকে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা যাবে।