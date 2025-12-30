খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে কাল বুধবার বন্ধ থাকবে সব পোশাক কারখানা

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আগামীকাল বুধবার পোশাকশিল্প কারখানাতে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ ও নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ। ফলে আগামীকাল দেশের সব পোশাক কারখানা বন্ধ থাকবে।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানায় বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানিয়ে বিজিএমইএ বলেছে, দেশের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজ ভোরে ইন্তেকাল করেছেন। সরকার এ কারণে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ও এক দিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে।
বিজিএমইএ বলেছে, সরকারের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত পোষণ করে বিজিএমইএর সদস্যভুক্ত সব পোশাকশিল্প কারখানাতে আগামীকাল এক দিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।
পৃথক বিবৃতিতে বিকেএমইএ বলেছে, বাংলাদেশের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বিকেএমইএর সদস্যভুক্ত সব পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩১ ডিসেম্বর বুধবার এক দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।
এদিকে খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সংস্থাটি এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আগামীকাল বুধবার বাংলাদেশে কার্যরত সব তফসিলি ব্যাংক বন্ধ থাকবে।
বাংলাদেশ ব্যাংক আরও বলেছে, ৩১ ডিসেম্বর বুধবার ব্যাংক হলিডে নির্ধারিত থাকবে। বার্ষিক বা অর্ধবার্ষিক হিসাব সমাপনী–২০২৫–এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শাখা বা বিভাগ নিজ বিবেচনায় ব্যাংকগুলো খোলা রাখবে।