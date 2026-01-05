বৃহস্পতিবার ঢাকায় শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রাণিস্বাস্থ্য প্রদর্শনী

বৃহস্পতিবার ঢাকায় শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রাণিস্বাস্থ্য প্রদর্শনী। বাংলাদেশের প্রাণিস্বাস্থ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ সম্প্রসারণ এবং টেকসই প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে। তিন দিনব্যাপী এই প্রদর্শনীর শিরোনাম ‘ষষ্ঠ আহকাব আন্তর্জাতিক এক্সপো’।
৮ থেকে ১০ জানুয়ারি রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোড সংলগ্ন ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) এই প্রদর্শনী আয়োজন করছে অ্যানিমেল হেলথ কোম্পানিজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আহকাব)।
প্রদর্শনী আয়োজন উপলক্ষে আজ সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে আহকাব। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আহকাবের সভাপতি সায়েম উল হক, সেক্রেটারি মো. আনোয়ার হোসেন, ফিশারিজ অ্যান্ড লাইভস্টক জার্নালিস্টস ফোরামের (এফএলজেএফ) সভাপতি মুন্না রায়হান।
কী থাকবে
এবারের এক্সপোতে বিশ্বের ১৪টি দেশের ২২০টি কোম্পানি অংশ নেবে। যেখানে প্রাণিস্বাস্থ্য ও মৎস্য খাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, প্রযুক্তি বিনিময় এবং বিনিয়োগ সহযোগিতার নতুন সুযোগ তৈরির লক্ষ্য নিয়ে থাকছে ১২৮টি দেশি-বিদেশি স্টল। পাশাপাশি দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান তাদের আধুনিক পণ্য, প্রযুক্তি ও সেবা প্রদর্শন করবে।
প্রদর্শনীতে আধুনিক ভ্যাকসিন, ওষুধ, ফিড সলিউশন, ডায়াগনস্টিক ও নতুন প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হবে। পাশাপাশি প্রাণিস্বাস্থ্য, টেকসই উন্নয়ন ও বৈশ্বিক বাণিজ্য বিষয়ে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে সেমিনার হবে। এই প্রদর্শনী কৃষক, পশু চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ, কৃষি উদ্যোক্তা ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে সংযোগ তৈরির একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করছেন আয়োজকেরা।
আহকাবের সভাপতি সায়েম উল জানান, ২০০৩ সালে ১৮ সদস্য নিয়ে আহকাবের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে সংগঠনটির তালিকাভুক্ত সদস্য প্রায় ৮০০ এবং সক্রিয় সদস্য রয়েছেন ৪০০–এর বেশি।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ৮ জানুয়ারি বেলা ৩টায় এক্সপোর উদ্বোধন করা হবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করবেন।