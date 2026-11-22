দেশে জাতীয় কোনো ন্যূনতম মজুরিকাঠামো নেই। এমনকি খাতভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে জীবনযাত্রার ব্যয়, মূল্যস্ফীতি ও শিল্পের সক্ষমতা কীভাবে বিবেচনায় নেওয়া হবে, তারও সুস্পষ্ট কোনো পদ্ধতি নেই। ফলে নতুন মজুরি নির্ধারণের সময় শ্রমিক ও মালিকপক্ষের প্রস্তাবের মধ্যে বড় ব্যবধান দেখা দেয়। তাতে তৈরি হয় আস্থার সংকট।
এ পরিস্থিতি বদলাতে হলে জাতীয় ন্যূনতম মজুরিকাঠামো তৈরির দাবি জানিয়েছেন শ্রমিক ও মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা। তাঁদের মতে, মজুরি নির্ধারণের একটি স্থায়ী ভিত্তি থাকলে প্রতিবার এমন আন্দোলন ও অস্থিরতা তৈরি হবে না। আজ রোববার বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) আয়োজিত এক ওয়েবিনারে এ কথাগুলো বলেন তাঁরা।
‘তৈরি পোশাকশ্রমিকদের মজুরি: ন্যায্যতা ও শিল্পের বিকাশ’ শীর্ষক এ আলোচনা সঞ্চালনা করেন পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান। ওয়েবিনারে আরও বক্তব্য দেন নিম্নতম মজুরি বোর্ডের নিরপেক্ষ সদস্য মোসলেহ উদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী, গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার প্রমুখ।
অনুষ্ঠানের শুরুতে হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, ‘২০২৩ সালের নভেম্বরে ঘোষিত কাঠামোয় পোশাক খাতের ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। আমাদের করা এক জরিপে দেখা গেছে, শ্রমিকের আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ বাড়িভাড়ায় চলে যায়। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে শ্রমঘন এলাকায় বিশেষায়িত চিকিৎসাকেন্দ্র, উপযুক্ত আবাসন ও শ্রমিকদের সন্তানের শিক্ষার সুযোগ তৈরির উদ্যোগ প্রয়োজন। পোশাক খাতের নতুন মজুরি নির্ধারণের পাশাপাশি নিয়মিত মজুরি পর্যালোচনার জন্য একটি স্থায়ী কাঠামো দরকার।’
* দ্রব্যমূল্য ও শ্রমিক পরিবারের জীবনযাত্রার ব্যয়ের বিষয়টিকেও বিবেচনায় নেওয়ার প্রস্তাব।* মর্যাদাপূর্ণ মজুরি নির্ধারণে পুষ্টিকর খাবার, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয় বিবেচনা করার দাবি।* ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের নিজস্ব একটি তথ্য-উপাত্তভিত্তিক মজুরি প্রস্তাব থাকা উচিত।
‘মজুরি বোর্ডের নিজস্ব প্রস্তাব থাকা উচিত’
ওয়েবিনারে বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান জানান, ২০২৩ সালে মজুরি নির্ধারণের পর প্রথম বছর মূল মজুরি ৫ শতাংশ এবং পরের দুই বছর ৯ শতাংশ করে বেড়েছে। মূল মজুরির সঙ্গে বাড়িভাড়াও আনুপাতিক হারে বেড়েছে। তাতে ১২ হাজার ৫০০ টাকা মজুরিতে যোগ দেওয়া একজন শ্রমিকের মাসিক মজুরি এখন প্রায় ১৫ হাজার টাকা।
বর্তমানে এই বর্ধিত মজুরি নতুন মজুরি নির্ধারণের একটি ভিত্তি হতে পারে বলে মনে করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, পাশাপাশি দ্রব্যমূল্য ও শ্রমিক পরিবারের জীবনযাত্রার ব্যয়ের বিষয়টিকেও বিবেচনায় নিতে হবে। শ্রম আইনে মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার ব্যয়, দ্রব্যমূল্য, উৎপাদনশীলতা ও শিল্পের সক্ষমতাসহ কয়েকটি বিষয় বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। তবে জীবনযাত্রার ব্যয় হিসাব করতে কোন কোন খরচ ধরা হবে, বিধিমালায় তা স্পষ্ট করা হয়নি।
বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের সুস্পষ্ট ভিত্তি ও মজুরি বোর্ডের নিজস্ব গবেষণা দরকার। নতুন মজুরি নির্ধারণে মূল্যস্ফীতি সমন্বয়ের পাশাপাশি আগের দুই-তিন দফায় মজুরি কত হারে বেড়েছিল, সেটিও বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশে শ্রমিকের ব্যয়ের পুরো চাপ মালিকদের ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়। অন্যান্য দেশে এমনটা নেই। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকারের পক্ষ থেকে রেশন, আবাসন ও চিকিৎসাসুবিধা দেওয়া প্রয়োজন।
শিল্পের সক্ষমতা বিবেচনার দাবি
ওয়েবিনারে বিসিআইয়ের সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী বলেন, পোশাকশ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নির্ধারণের পাশাপাশি শিল্পের সক্ষমতাও বিবেচনায় নিতে হবে। কারণ, পোশাকের ইউনিটপ্রতি রপ্তানিমূল্য কমছে। ঋণের সুদহার ও বন্দর মাশুল বেড়েছে। নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহের অভাবও কারখানাগুলোর ওপর চাপ বাড়াচ্ছে। উদ্যোক্তারা নানাভাবে এ চাপ সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বন্দরে পণ্য ছাড়ে বিলম্ব ও ব্যবসার অন্যান্য ব্যয় কমানো গেলে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে। তখন মজুরি বৃদ্ধির বিষয়টিও সহজ হয়।
এ সময় বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্থানীয় বাজারের জন্য উৎপাদনকারী ও রপ্তানিমুখী শিল্পকে আলাদাভাবে বিবেচনার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, রপ্তানিমুখী কারখানাকে ভারত, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়। বন্দরে পণ্য ওঠানামায় সময়, জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ ও উচ্চমূল্যের পণ্য তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের প্রাপ্যতা উৎপাদন ব্যয় ও প্রতিযোগিতার সক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। এগুলো বিবেচনায় নিতে হবে।
মর্যাদাপূর্ণ মজুরি জরুরি
অনুষ্ঠানে গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার বলেন, শ্রমিকেরা যাতে মানসম্পন্ন জীবন যাপন করতে পারেন, সে জন্য কারখানামালিক, সরকার ও আন্তর্জাতিক ক্রেতা—তিন পক্ষেরই ভূমিকা রয়েছে। আর মর্যাদাপূর্ণ মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে পুষ্টিকর খাবার, বাসস্থান, সন্তানের শিক্ষা ও পরিবারের চিকিৎসার ব্যয় বিবেচনা করতে হবে। এখন অনেক শ্রমিক পরিবারে একাধিক সদস্য আয় করেন। কারণ, একজনের আয়ে চার সদস্যের পরিবার চালানো যাচ্ছে না।
নিম্নতম মজুরি বোর্ডের নিরপেক্ষ সদস্য মোসলেহ উদ্দিন আহমদ বলেন, ‘সোমবারের (আজ) বৈঠকে মালিকপক্ষ তাদের মজুরি প্রস্তাব জমা দেবে বলে আশা করছি। শ্রমিক ও মালিকপক্ষের প্রস্তাব বিবেচনা করে বোর্ড সুপারিশ দেবে।’