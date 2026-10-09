ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্সে বাধ্যতামূলক হচ্ছে ‘বাংলা কিউআর’

দেশে নগদবিহীন লেনদেনব্যবস্থা জোরদার করতে ট্রেড লাইসেন্স নেওয়া বা নবায়নের ক্ষেত্রে ‘বাংলা কিউআর’ সেবা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে চায় সরকার।
এ বিষয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে একটি আদেশ জারি করেছে। এতে বলা হয়েছে, ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের সময় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে ‘বাংলা কিউআর’ সেবা গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নতুন ট্রেড লাইসেন্স নেওয়া এবং পুরোনো লাইসেন্স নবায়নের সময় এ শর্ত মানতে হবে।
দেশের সব সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌরসভার প্রশাসক এবং জেলা প্রশাসকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদগুলোর ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে এ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে।
এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট থেকে ১ অক্টোবর স্থানীয় সরকার বিভাগকে এ বিষয়ে চিঠি দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক (পিএসডি-১) আ ন ম মঈনুল কবীর স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে বলা হয়, বর্তমানে দেশে ৩২ লাখ ৬১ হাজার মার্চেন্ট বাংলা কিউআরের আওতায় এসেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক মনে করে, ট্রেড লাইসেন্স দেওয়ার সঙ্গে বাংলা কিউআর যুক্ত করা হলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ব্যবসায়ীদের আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির আওতায় আনা সহজ হবে। একই সঙ্গে জনগণের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো এবং দেশের কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধিতেও এটি ভূমিকা রাখতে পারে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের চিঠিতে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুর সঙ্গে বাংলা কিউআর সংযুক্ত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়।
এর আগে ২০২৫ সালের ১৪ আগস্ট সিটি করপোরেশন ও পৌরসভা পর্যায়ে ট্রেড লাইসেন্সের সঙ্গে বাংলা কিউআর সেবা যুক্ত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। এবার সেই কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হলো।
এই উদ্যোগের ফলে শহরের পাশাপাশি প্রত্যন্ত ও প্রান্তিক এলাকার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোও ডিজিটাল লেনদেনের আওতায় আসবে। এর মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেনের একটি অংশ নগদনির্ভরতা থেকে বেরিয়ে ডিজিটাল ব্যবস্থায় আসবে বলে আশা করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।