আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার এক হোটেলে প্রাণ-আরএফএলের ‘প্লাইম্যাক্স’ ব্র্যান্ডের উদ্বোধন করা হয়। আরএফএল শিল্পগোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আর এন পাল নতুন ব্র্যান্ডটির মোড়ক উন্মোচন করেন
শিল্প

পার্টিকেল বোর্ডের ব্যবসায় এল প্রাণ-আরএফএল

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

পার্টিকেল বোর্ড ব্যবসায় এল দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী প্রাণ-আরএফএল। নতুন ব্র্যান্ড ‘প্লাইম্যাক্স’ নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে প্রতিষ্ঠানটি। দেশসেরা ব্র্যান্ড হওয়ার প্রত্যাশার পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানিও করতে চায় তারা।

আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার এক হোটেলে প্রাণ-আরএফএলের প্লাইম্যাক্স ব্র্যান্ডের উদ্বোধন করা হয়। আরএফএল শিল্পগোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আর এন পাল নতুন ব্র্যান্ডটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জানানো হয়, প্লাইম্যাক্স পার্টিকেল বোর্ডের প্রতি পিসের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১ হাজার ৯৬০ টাকা। প্লাইম্যাক্স ব্র্যান্ডের পার্টিকেল বোর্ড উৎপাদন করছে নরসিংদীর ডাঙ্গা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে অবস্থিত নিজস্ব কারখানায়। কারখানার বার্ষিক উৎপাদনক্ষমতা ১৩ লাখ পিস, যা আগামী ২ বছরের মধ্যে ৫ গুণ বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ খাতে প্রাণ-আরএফএল শিল্পগোষ্ঠীর মোট বিনিয়োগ ২০০ কোটি টাকা। যার মাধ্যমে বর্তমানে মোট ৫০০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। আগামী দুই বছরে আরও এক হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্য রয়েছে তাদের।

সহজলভ্য, সাশ্রয়ী ও সহজে বহনযোগ্য হওয়ায় পার্টিকেল বোর্ডের বহুমুখী ব্যবহার বাড়ছে। ব্যবহারের প্রধান ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে ফার্নিচার, ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন, কিচেন ক্যাবিনেট, দরজা ও ফ্লোর টাইলস।

অনুষ্ঠানে আরএফএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আর এন পাল বলেন, ‘আমরা নিজেদের আসবাবপত্র উৎপাদন করতে গিয়ে দেখলাম প্রচুর বোর্ড লাগে। বিদেশ থেকেও আমদানি করতে হয়। তাই আমদানির ওপর নির্ভরতা কমাতে ভাবলাম নিজেরাই উৎপাদন করতে পারি। নিজেদের বোর্ড দিয়ে আসবাবপত্র বানালে আরও কম দামে দিতে পারব।’ তিনি আরও বলেন, ‘কাঁচামাল হিসেবে যেসব গাছে ফুল হয় না, এমন গাছ ব্যবহার করব।’

প্রাণ-আরএফএলের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান বঙ্গ বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক কাজী রাশেদুল ইসলাম বলেন, প্লাইম্যাক্স পার্টিকেল বোর্ড প্যারাফিন মোমযুক্ত, যা পানি প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।

অনুষ্ঠানে আরএফএল গ্রুপের প্রধান বিপণন কর্মকর্তা মোহাম্মদ আল্লামা মুর্শিদ মুনিম, প্লাইম্যাক্স পার্টিকেল বোর্ডের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা মো. মেহেদী হাসান এবং বঙ্গ বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস লিমিটেডের হেড অব মার্কেটিং শফিক শাহীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

