মোংলা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) পোশাকশিল্পের বিভিন্ন ধরনের মোড়ক, লেবেল ও আনুষঙ্গিক পণ্য তৈরির কারখানা স্থাপন করবে দেশীয় প্রতিষ্ঠান ব্লু ম্যানগ্রোভ প্যাকেজিং লিমিটেড।
সে লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি ৮০ লাখ ৭০ হাজার মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ১০০ কোটি ৬৭ লাখ টাকার বেশি। নতুন এ কারখানায় ৪৫০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
কারখানাটি স্থাপনের লক্ষ্যে আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) সঙ্গে ভূমি ইজারা চুক্তি করেছে ব্লু ম্যানগ্রোভ প্যাকেজিং। রাজধানীর বেপজা কমপ্লেক্সে এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে বেপজা।
বেপজা জানিয়েছে, ব্লু ম্যানগ্রোভ প্যাকেজিংয়ের প্রস্তাবিত কারখানায় বছরে ১ কোটি ৯৫ লাখ কেজি পোশাকশিল্পের আনুষঙ্গিক পণ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে। তৈরি পোশাকের প্যাকেজিং, পণ্যের পরিচিতি, মূল্যসংক্রান্ত তথ্য প্রদর্শন ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় এসব পণ্য ব্যবহৃত হয়।
এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে পলিব্যাগ ও শিট, গামটেপ, স্কচটেপ, প্যাকিং টেপ, মাস্কিং টেপ, বিভিন্ন ধরনের কার্টন, হ্যাং ট্যাগ, প্রাইস ট্যাগ, লেবেল পেপার, হেডার কার্ড, বারকোড স্টিকার, নাম্বারিং লেবেল, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) লেবেল ও সেলফ-অ্যাডহেসিভ স্টিকার।
চুক্তিতে বেপজার পক্ষে সংস্থাটির সদস্য (প্রকৌশল) আবদুল্লাহ আল মামুন ও ব্লু ম্যানগ্রোভ প্যাকেজিংয়ের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তাজউদ্দিন আহমেদ স্বাক্ষর করেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, নির্বাহী পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মোহসীন হাসান, মসিহউদ্দিন বিন মেসবাহ, এ এস এম আনোয়ার পারভেজসহ সংস্থাটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। এ সময় বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান প্রতিষ্ঠানটিকে যশোর ও পটুয়াখালী ইপিজেডেও বিনিয়োগের আহ্বান জানান।
বেপজার তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত মোংলা ইপিজেডে ৩৯টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান চালু আছে। এর বাইরে আরও ছয়টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান নির্মাণের কাজ বাস্তবায়নাধীন।
প্রতিষ্ঠার পর থেকে চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত মোংলা ইপিজেড থেকে মোট ১৭০ কোটি ৪০ লাখ ৪ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। একই সময়ে এই ইপিজেডে প্রকৃত বিনিয়োগ এসেছে ২৭ কোটি ১৯ লাখ ৮০ হাজার ডলার।
বেপজার হিসাবে, মোংলা ইপিজেডের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোয় এখন পর্যন্ত ১৬ হাজার ১৬৭ বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থান হয়েছে।