অনলাইন ট্যুরিজম মেলা–২০২৫ আজ থেকে শুরু হয়েছে।
সাত দিনের অনলাইন পর্যটন মেলা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

‘ভ্রমণের সবকিছু, এখানেই...’ শীর্ষক স্লোগানে দ্বিতীয়বারের মতো শুরু হচ্ছে অনলাইন ট্যুরিজম বা পর্যটন মেলা–২০২৫। প্রথম আলো ডটকমের আয়োজনে আজ মঙ্গলবার এই মেলা শুরু হয়েছে। সপ্তাহব্যাপী আয়োজনটি ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে।

গতবারের মতো এবারও অনলাইন ট্যুরিজম মেলার ব্যাংকিং পার্টনার হিসেবে রয়েছে ইস্টার্ন ব্যাংক। কো–স্পনসর ভূমি প্রোপার্টিজ। আর এয়ারলাইনস পার্টনার হিসেবে রয়েছে এয়ার অ্যাস্ট্রা। মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে গোযায়ান, ভাইয়া হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টস, ছুটি হারমনি, গাড়িবুক, ছুটি রিসোর্টস কক্সবাজার, এমঅ্যান্ডএন হলিডেজ, ট্রিপনেস্ট লিমিটেড, রেনেসান্স হলিডেজ, চলঘুরি লিমিটেড ও হলিডে ইন। মেলায় কমিউনিটি পার্টনার হিসেবে রয়েছে ট্রাভেল বিডি, ট্রাভেল নাও, রোপ ফোর, ভ্রমণকন্যা ও গো গার্লস।

দেশের শীর্ষ পর্যটন প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণে অনলাইন ট্যুরিজম মেলায় থাকবে ভ্রমণবিষয়ক নানা ফিচার, দেশ–বিদেশের জনপ্রিয় গন্তব্যের পরিচিতি, ভ্রমণ পরিকল্পনার দরকারি টিপস, তারকাদের রিভিউ ভিডিও, বিভিন্ন হোটেল, রিসোর্টের বিশেষ অফারসহ খুঁটিনাটি নানা তথ্য ও জনমত জরিপ।

এ ছাড়া রয়েছে অনলাইন কুইজ ‘ভ্রমণজান্তা’। মেলা চলাকালে কুইজে অংশ নিয়ে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ১২ জন বিজয়ী হিসেবে নির্বাচিত হবেন। তাঁদের মধ্যে এয়ার অ্যাস্ট্রার সৌজন্যে চারজন পাবেন ঢাকা–কক্সবাজার–ঢাকা বিমান টিকিট এবং তিনজন পাবেন ঢাকা–সিলেট–ঢাকা বিমান টিকিট। বাকি পাঁচজন পাবেন হোটেল হলিডে ইনে কাপল ডিনারের সুযোগ।

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.tourismmela.pro

