রেজাউল করিম, হেড অব সেলস, ক্রিডেন্স হাউজিং লিমিটেড
শিল্প

নিরাপদ ও আধুনিক আবাসনে ক্রিডেন্স

লেখা: রেজাউল করিম

দেশের আবাসন খাত যখন নানা চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন গ্রাহকের আস্থা, নির্মাণের গুণগত মান এবং সময়মতো হস্তান্তর—এই তিন বিষয়ই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এমন বাস্তবতায় রিহ্যাব মেলায় ক্রিডেন্স হাউজিং লিমিটেড তাদের পরিকল্পিত, নিরাপদ ও আধুনিক আবাসন প্রকল্প নিয়ে অংশগ্রহণ করেছে।

ক্রিডেন্স হাউজিং বর্তমানে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাইম লোকেশনগুলোতে সক্রিয়ভাবে আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রতিষ্ঠানটির চলমান প্রকল্পের সংখ্যা ৫৪ এবং এ পর্যন্ত সফলভাবে হস্তান্তর করেছে ৪৫টি প্রকল্প।   

রিহ্যাব মেলায় ক্রিডেন্স মূলত লাক্সারি, কন্ডোমিনিয়াম ও গেটেড প্রকল্পগুলো তুলে ধরছে। ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী, লালমাটিয়া, ইকবাল রোড, হুমায়ুন রোড, বাবর রোড, কলাবাগান, উত্তরা, নর্থ রোড, সেন্ট্রাল রোড, শান্তিনগর, খিলগাঁও, বেইলি রোড ও আর কে মিশন রোড—রাজধানীর এসব প্রতিষ্ঠিত আবাসিক এলাকায় প্রতিষ্ঠানটির প্রকল্প রয়েছে। ক্রিডেন্স হাউজিংয়ের ফ্ল্যাটের আয়তন ১ হাজার ৩০০ বর্গফুট থেকে ৩ হাজার ৪০০ বর্গফুট পর্যন্ত। প্রতি বর্গফুট ফ্ল্যাটের মূল্য ১২ হাজার টাকা থেকে ৩২ হাজার টাকা।  

ক্রিডেন্স হাউজিং লিমিটেডের একটি ভবনের গ্রাফিকস

আধুনিক নগরজীবনের চাহিদা বিবেচনায় ক্রিডেন্স হাউজিং তাদের প্রকল্পগুলোতে নিশ্চিত করেছে পর্যাপ্ত পার্কিং, পরিবেশবান্ধব গ্রিন ফিচার, জিমনেসিয়াম, সুইমিংপুল, রুফটপ গার্ডেন, স্মার্ট হোম ফিচার, শিশুদের খেলার জায়গা, কমিউনিটি হল এবং উন্নত নিরাপত্তাব্যবস্থা। নির্মাণের গুণগত মান ও নিরাপত্তাকে ক্রিডেন্স সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিটি প্রকল্পে ভূমিকম্পসহনশীল কাঠামো নিশ্চিত করার পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব গ্রিন বিল্ডিং অনুসরণ, দ্রুত ও নির্ধারিত সময়ের প্রকল্প হস্তান্তর করে আসছে।  

ক্রিডেন্স হাউজিং লিমিটেড প্রাইম লোকেশনে পরিকল্পিত উন্নয়ন, আধুনিক ও নান্দনিক স্থাপত্য নকশা, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নির্মাণের গুণগত মান এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্রুত হস্তান্তরের নিশ্চয়তা দেয় ক্রিডেন্স। পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব গ্রিন বিল্ডিং ধারণা ও ভূমিকম্পসহনশীল নিরাপদ কাঠামো নিশ্চিত করা হয় প্রতিটি প্রকল্পে, যা বসবাসকে করে তোলে আরও আরামদায়ক, টেকসই ও নির্ভরযোগ্য।

  • রেজাউল করিম, হেড অব সেলস, ক্রিডেন্স হাউজিং লিমিটেড

