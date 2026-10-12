সিম্পলট্রির পরিবেশবান্ধব বাণিজ্যিক প্রকল্প

ঢাকা শহরের দ্রুত পরিবর্তনশীল নগর, আবহমান আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা, টেকসই স্থাপত্যশৈলী এবং প্রকৃতির সুষম মেলবন্ধন ঘটিয়েছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ‘সিম্পলট্রি’।
বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় গড়ছে আবাসন প্রকল্প সিম্পলট্রি ট্রিলজি। সাবরিনা সোবহান ৪র্থ অ্যাভিনিউয়ে ৯০ কাঠায় ১৪ তলা ভবন একসঙ্গে করা হবে। প্রতিটি প্লটের প্রায় ৬০ শতাংশ জায়গা খোলা থাকবে। সেখানে থাকবে বাগান ও জগিং ট্রেইল। মোট ১৩৮টি চার শয়নকক্ষের অ্যাপার্টমেন্টের আয়তন ৩ হাজার ২০ থেকে ৩ হাজার ৪২০ বর্গফুট। ছাদে ইনফিনিটি সুইমিংপুল, জিমনেসিয়াম, শিশুদের খেলার জায়গা, কমিউনিটি হল ও বৈদ্যুতিক গাড়ি চার্জ দেওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।
আধুনিক বাণিজ্যিক ভবন গড়েছে সিম্পলট্রি। গুলশান অ্যাভিনিউয়ের ১০৯ নম্বর রোডে গুলশান-২ চত্বরের কাছে, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ স্মৃতি পার্কের পাশে ২০১৮ সালে নকশা করে ২৪ তলা উচ্চতা ও ৫টি বেজমেন্টসহ ভবনটি ২০২৪ সালের নির্মাণকাজ শেষ করা হয়েছে। প্রতি তলার আয়তন প্রায় ৮ হাজার ৯০০ বর্গফুট। ২০২৫ সালে ইউএসজিবিসি লিড গোল্ড (লিড ভি৪, কোর অ্যান্ড শেল) সনদ পেয়েছে। ভবনটি নিজে একটি আলাদা পরিচয় তৈরি করলেও চারপাশের সবুজের সঙ্গে মিলে থাকে।