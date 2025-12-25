মেলায় বুকিংয়ে ৩০ শতাংশ ছাড়

আবাসন খাতের সবচেয়ে বড় আয়োজনে বিশেষ অফার ঘোষণা দিয়ে অংশ নিয়েছে নতুনধরা অ্যাসেটস লিমিটেড। মেলায় প্রতিষ্ঠানটি তাদের নতুনধরা আবাসন প্রকল্পসহ দুটি প্রকল্প উপস্থাপন করছে। আধুনিক পরিকল্পনা, পরিবেশবান্ধব নকশা ও বিনিয়োগবান্ধব সুবিধার কারণে প্রকল্পটি দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে।
২০১৬ সালে যাত্রা শুরু করা প্রতিষ্ঠানটি এবারের মেলায় নতুনধরা আবাসন প্রকল্প এবং নতুনধরা এক্সপ্রেস লাউঞ্জ অ্যান্ড কনভেনশন সেন্টার—এ দুই প্রকল্প প্রদর্শন করছে। এর মধ্যে নতুনধরা আবাসন প্রকল্পটি মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার হাসাড়া চৌধুরী রোড এলাকায় অবস্থিত। প্রায় ৩ হাজার ৫০০ বিঘা আয়তনের এ প্রকল্পে ৩ ও ৫ কাঠার প্লট বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে।
নতুনধরা আবাসন প্রকল্পে প্রতিটি প্লটই প্রিমিয়াম। প্রতিটি প্লটে তিন দিক খোলা জায়গা রাখা হয়েছে, যা আবাসন খাতে একটি নতুন ধারণা। মতিঝিল থেকে স্বল্প দূরত্বের প্রকল্পটিতে আমরা সহজ কিস্তি, স্বচ্ছ মূল্য এবং লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ দিচ্ছি।
পরিবেশের বিষয়টি আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। পরিবেশগত ছাড়পত্রপ্রাপ্ত শতভাগ পরিবেশবান্ধব একটি আবাসন প্রকল্প হিসেবে এটি গড়ে তোলা হচ্ছে। রিহ্যাব মেলায় বিশেষ অফারও দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। মেলায় প্লট বুকিং দিলে নির্দিষ্ট প্লটে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যছাড়ের সুযোগ রয়েছে।
আমাদের প্রকল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্লটের দাম কাঠাপ্রতি সর্বনিম্ন ১৪ লাখ ৫০ হাজার থেকে ৬০ লাখ টাকা পর্যন্ত। বর্তমানে প্রকল্পের প্রায় ৩০ শতাংশ প্লট বিক্রি হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রকল্পটি বসবাসের উপযোগী করে তোলার লক্ষ্য রয়েছে।
প্রকল্প এলাকায় বিদ্যুৎ–সুবিধা রয়েছে। অভ্যন্তরীণ সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার কাজ আংশিক সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি কাজ চলমান। পাশাপাশি স্কুল, কলেজ, বাজার, মসজিদসহ প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধাও প্রকল্পের আশপাশে রয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৫০০ গ্রাহকের প্লট রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশন সম্পন্ন করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
মো. সাদী-উজ-জামান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নতুনধরা অ্যাসেটস লিমিটেড