তারেক রহমানের দেশে ফেরা, কিছু এলাকার কারখানা বন্ধ রাখার পরামর্শ বিজিএমইএর

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আগামী বৃহস্পতিবার লন্ডন থেকে দেশে ফিরবেন। তাঁর দেশের ফেরার দিন শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আশপাশের কিছু এলাকার রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানায় ছুটি দিতে পরামর্শ দিয়েছে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ কর্তৃপক্ষ।
বিজিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. সাইফুল ইসলামের স্বাক্ষর করা নোটিশে গতকাল সোমবার এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এতে উত্তরা (পূর্ব-পশ্চিম), উত্তরখান, দক্ষিণখান, খিলক্ষেত, আব্দুল্লাহপুর, তুরাগ, টঙ্গী, পুবাইল, রূপগঞ্জ, কাঞ্চন ব্রিজ ও আশুলিয়া এলাকার (পূর্বাংশ) কারখানার মালিকদের বৃহস্পতিবার বন্ধ রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
নোটিশে বলা হয়েছে, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বাংলাদেশ বিমানযোগে বৃহস্পতিবার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন। ধারণা করা হচ্ছে, দীর্ঘ ১৭ বছর পর ওনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে বিমানবন্দরের আশপাশের এলাকায় প্রচুর লোকসমাগম হবে। এ জন্য উত্তরা (পূর্ব-পশ্চিম), উত্তরখান, দক্ষিণখান, খিলক্ষেত, আব্দুল্লাহপুর, তুরাগ, টঙ্গী, পুবাইল, রূপগঞ্জ, কাঞ্চন ব্রিজ ও আশুলিয়া এলাকার (পূর্বাংশ) কারখানাগুলোয় শ্রমিকের যাতায়াত ও আমদানি-রপ্তানির মালমাল পরিবহনে বিঘ্ন ঘটতে পারে।
সার্বিক দিক বিবেচনা করে এসব এলাকার কারখানার শ্রমিকদের যাতায়াত ও আমদানি-রপ্তানির মালামাল পরিবহনে কারখানা কর্তৃপক্ষকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুরোধ করেছে বিজিএমইএ কর্তৃপক্ষ। তারা বলেছে, প্রয়োজনে শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে আগে বা পরে যেকোনো একদিন দায়িত্ব পালন করা সাপেক্ষে বৃহস্পতিবার কারখানায় ছুটি রাখা যায় কি না, তা বিবেচনা করা যেতে পারে।
এ ছাড়া জরুরি আমদানি-রপ্তানিকাজে ব্যবহৃত কাভার্ড ভ্যান চলাচলের বিষয়ে এলাকার সার্বিক অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত অন্য পথ ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করেছে বিজিএমইএ।