চীনা মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ডিরেকশন টেকনোলজি (বাংলাদেশ) কোম্পানি লিমিটেড চট্টগ্রাম ইপিজেডে ব্লুটুথ, তারযুক্ত হেডফোন ও ডেটা কেব্ল তৈরির কারখানা স্থাপন করতে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) সঙ্গে একটি বিনিয়োগ চুক্তি সই করেছে।
বেপজা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়, ডিরেকশন টেকনোলজির এই বিনিয়োগ বাংলাদেশের প্রথাগত পোশাক ও বস্ত্রশিল্পের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বেপজার রপ্তানি তালিকাকে আরও বৈচিত্র্যময় করে তুলবে, যা ইপিজেডে প্রযুক্তিভিত্তিক পণ্য উৎপাদনে নতুন মাত্রা যোগ করবে।
বেপজার সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. আশরাফুল কবীর এবং ডিরেকশন টেকনোলজির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) লি ফানফান গতকাল বৃহস্পতিবার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। এ সময় বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান; সদস্য আবদুল্লাহ আল মামুন ও আ ন ম ফয়জুল হক; নির্বাহী পরিচালক মো. তানভীর হোসেন, এ এস এম আনোয়ার পারভেজ ও মো. খুরশিদ আলম এবং ডিরেকশন টেকনোলজির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এ প্রকল্পে ডিরেকশন টেকনোলজি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে। এর ফলে ৪৭৮ জন বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তারযুক্ত হেডফোন, ব্লুটুথ হেডফোন ও ডেটা কেব্লের মতো পণ্যে বিনিয়োগ প্রমাণ করে যে বাংলাদেশ এখন উচ্চ মূল্য সংযোজিত প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং দেশের ক্রমবর্ধমান ইলেকট্রনিকস খাতকে আরও শক্তিশালী করছে।
বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী পোশাকশিল্পের জন্য পরিচিত হলেও বেপজা রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, এই বিনিয়োগ ইলেকট্রনিকস খাতে একটি নতুন পণ্য যোগ করেছে, যা বৈচিত্র্যময় শিল্পের প্রতি বেপজার আগ্রহের প্রতিফলন। তিনি প্রতিষ্ঠানটিকে বেপজার পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শতভাগ কমপ্লায়েন্স মেনে চলার আহ্বান জানান।