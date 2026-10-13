ফ্ল্যাট কেনার আগে যা জানা জরুরি

একটি নিজস্ব আবাসন কেবল ইট-পাথরের কাঠামো নয়, বরং জীবনের সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করে গড়ে তোলা এক নিশ্চিন্ত ঠিকানা। দ্রুত বর্ধনশীল নগরায়ণ এবং আধুনিক জীবনযাত্রার চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজধানীসহ বড় শহরগুলোতে এখন নান্দনিক ও সুযোগ-সুবিধাসংবলিত ফ্ল্যাট কেনাবেচার প্রবণতা বেড়েছে। তবে কেবল আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দেখে কিংবা বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখে তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিলে পরবর্তী সময়ে মারাত্মক আইনি জটিলতা, নির্মাণগত ত্রুটির ঝুঁকি কিংবা আর্থিক লোকসানের মুখে পড়তে হতে পারে। তাই ফ্ল্যাটের চুক্তিপত্র সই কিংবা বায়না করার আগে কিছু মৌলিক বিষয় নিখুঁতভাবে যাচাই করে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।
জমির মালিকানা ও আইনি বৈধতা
ফ্ল্যাট কেনার প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো জমির নথিপত্র সঠিকভাবে যাচাই করা।
● অনুমোদিত নকশা: প্রকল্পটি রাজউক (বা সংশ্লিষ্ট নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) থেকে অনুমোদিত কি না এবং ভবনের সিএসটি ও নকশা অনুমোদন অনুযায়ী নির্মিত হচ্ছে কি না, তা দেখতে হবে।
● খতিয়ান ও মালিকানা: জমির সিএস, এসএ, আরএস ও সর্বশেষ বিএস খতিয়ানের ধারাবাহিকতা ঠিক আছে কি না এবং বিক্রেতা বা ডেভেলপার কোম্পানির নামে হালনাগাদ নামজারি ও ভূমি কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হতে হবে।
● নিষ্কণ্টক সনদ: জমিটি কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বন্ধক রাখা আছে কি না কিংবা এটি নিয়ে কোনো মামলা-মোকদ্দমা বা আইনি বিরোধ চলছে কি না, তা অভিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে যাচাই করে নেওয়া উচিত।
ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি
যে প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ফ্ল্যাট কিনছেন, তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
● নিবন্ধন ও সদস্যপদ: ডেভেলপার কোম্পানিটি জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ এবং রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (রিহ্যাব) নিবন্ধিত সদস্য কি না, তা যাচাই করুন।
● পূর্ববর্তী প্রকল্পের রেকর্ড: প্রতিষ্ঠানটির হস্তান্তর করা পূর্ববর্তী প্রকল্পগুলোর মান, নির্ধারিত সময়ে গ্রাহকদের কাছে হস্তান্তরের সুনাম এবং তাদের ব্যবহার করা নির্মাণসামগ্রীর মান কেমন, তা নিজে গিয়ে খোঁজ নিন।
কৌশলগত অবস্থান ও সামাজিক পরিবেশ
বাসস্থানের অবস্থান দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান নিয়ন্ত্রণ করে।
● যোগাযোগ ও সংযোগ: মেট্রোরেল, এক্সপ্রেসওয়ে বা প্রধান সড়কের সঙ্গে প্রকল্পটির যোগাযোগ কতটা সহজ, তা দেখা দরকার।
● নাগরিক সুবিধা: কাছাকাছি ভালো স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, শপিং মল ও কাঁচাবাজার আছে কি না।
● জলাবদ্ধতা ও নিরাপত্তা: বর্ষাকালে ওই এলাকায় পানি জমে কি না এবং এলাকাটির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও পরিবেশ বসবাসের উপযোগী কি না, তা স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জেনে নেওয়া ভালো।
ভবনের নকশা, প্রযুক্তি ও অবকাঠামোগত নিরাপত্তা
আধুনিক বাসস্থানে নিরাপত্তা ও আরামদায়ক পরিবেশ থাকা বাধ্যতামূলক।
● আলো-বাতাস ও লে–আউট: ফ্ল্যাটে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রয়েছে কি না।
● জরুরি সেবা ও অগ্নিনির্বাপণ: ভবনটি জাতীয় ইমারত নির্মাণ বিধিমালা (বিএনবিসি) অনুযায়ী ভূমিকম্প সহনশীল কি না এবং অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার জন্য ফায়ার হাইড্রেন্ট, জরুরি সিঁড়ি ও ফায়ার স্কেপ রাখা হয়েছে কি না।
● আধুনিক ফিচার: পর্যাপ্ত ক্যাপাসিটির লিফট, ব্যাকআপ জেনারেটর, নিজস্ব সাবস্টেশন, পানির উৎস, সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি এবং বর্তমান সময়ের চাহিদানুযায়ী স্মার্ট বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট ফিচার বা পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি আছে কি না।
মোট ব্যয় ও লুকানো খরচের হিসাব
ফ্ল্যাটের প্রকৃত দাম কেবল স্কয়ার ফুট মূল্যের ওপর নির্ভর করে না।
● অতিরিক্ত খরচ: মূল দামের বাইরে ইউটিলিটি সংযোগ চার্জ (বিদ্যুৎ, গ্যাস/এলপিজি, পানি), কার পার্কিং স্পেসের দাম, সার্ভিস চার্জ এবং ভবিষ্যৎ মেইনটেন্যান্স ফি কত হবে, তা শুরুতেই স্পষ্ট করে চুক্তিপত্রে থাকা আবশ্যক।
● রেজিস্ট্রেশন ফি: ফ্ল্যাট হাতবদলের সময়ে সরকারি স্ট্যাম্প ডিউটি, গেইন ট্যাক্স, ভ্যাট ও রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ কত টাকা খরচ হবে, তার একটি স্পষ্ট হিসাব রাখা প্রয়োজন।
● ব্যাংকঋণ সুবিধা: কোনো ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা থাকলে ওই প্রকল্পে ব্যাংকগুলোর অনুমোদন আছে কি না, তা আগে থেকেই জেনে রাখা ভালো।
ফ্ল্যাট কেনা জীবনের অন্যতম বড় বিনিয়োগ। আবেগের বশবর্তী না হয়ে আইনি নথি, নির্মাণ মান এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেওয়াই একজন সচেতন ক্রেতার পরিচয়। সঠিক পরিকল্পনা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমেই একটি ফ্ল্যাট পরিণত হতে পারে জীবনের নিরাপদ আশ্রয়।