এক দিনের ব্যবধানে কমেছে সোনার দাম

দেশে এক দিনের ব্যবধানে সোনার দাম কমেছে। এ দফায় ভরিপ্রতি দাম কমেছে ১ হাজার ৩৫৩ টাকা। তাতে ভালো মানের অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম হবে প্রায় ২ লাখ ৮ হাজার টাকা। কাল শুক্রবার থেকে সারা দেশে নতুন এ দর কার্যকর হবে।
জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের সংগঠন বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ বৃহস্পতিবার রাতে সোনার দাম কমানোর এ ঘোষণা দিয়েছে। সর্বশেষ আজ সকালে সোনার দাম বেড়েছিল সর্বোচ্চ ২ হাজার ৬১২ টাকা। কয়েক দিন ধরে এভাবেই চলছে। এক দিন বাড়ছে তো আরেক দিন কমছে।
জুয়েলার্স সমিতি বলেছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (খাঁটি সোনা) মূল্য হ্রাস পেয়েছে। এ কারণে দাম সমন্বয় করা হয়েছে। মূলত বৈশ্বিক বাজারে সোনার দাম সামান্য কমায় দেশেও কমানো হয়েছে। যদিও বৈধভাবে সোনার আমদানি খুবই কম। ব্যাগেজ রুলসের আওতায় বিদেশ থেকে সোনা আসে।
কয়েক মাস ধরেই সোনার দাম উত্থান–পতনের মধ্যে রয়েছে। গত ১৭ অক্টোবর দেশে সোনার দাম বেড়ে ২ লাখ ১৭ হাজার ৩৮২ টাকায় দাঁড়িয়েছিল, যা এখন পর্যন্ত দেশের বাজারে সর্বোচ্চ দাম।
নতুন দাম অনুযায়ী, কাল থেকে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম কমে ২ লাখ ৮ হাজার ১৬৭ টাকা হবে। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ১ লাখ ৯৮ হাজার ৬৯৬ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৭০ হাজার ৩১৮ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৪১ হাজার ৬৪৮ টাকা হবে।
আজ পর্যন্ত ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ২ লাখ ৯ হাজার ৫২০ টাকা, ২১ ক্যারেট ২ লাখ ৩ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৭১ হাজার ৪২৬ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনা ১ লাখ ৪২ হাজার ৫৯২ টাকায় বিক্রি হয়েছে। আজ থেকে ২২ ক্যারেটের ভরিতে সোনা ১ হাজার ৩৫৩ টাকা, ২১ ক্যারেটে ১ হাজার ৩০৭ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ১ হাজার ১০৮ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম কমছে ৯৪৪ টাকা।