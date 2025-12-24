চার দিনব্যাপী আবাসন মেলা শুরু আজ

রিহ্যাব মেলা আজ বুধবার শুরু হচ্ছে। প্রতিবছরের মতো এবারও আবাসন খাতের উদ্যোক্তারা নানা পণ্য ও সেবা নিয়ে হাজির হবেন মেলা প্রাঙ্গণে।
রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (রিহ্যাব) আয়োজনে এই মেলা রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে চলবে। এবারের মেলায় ২২০টি স্টলে আবাসন, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন নির্মাণসামগ্রীর প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য ও সেবাগুলো প্রদর্শন করবে।
আজ সকাল ১০টায় মেলা উদ্বোধনের পরপরই ক্রেতা-দর্শনার্থীরা প্রবেশ করতে পারবেন। অন্য দিনগুলোয় প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দর্শনার্থীরা ঢুকতে পারবেন। মেলায় একবার প্রবেশের সিঙ্গেল টিকিটের মূল্য ৫০ টাকা। তবে পাঁচবার প্রবেশের মাল্টিপল টিকিটের দাম ধরা হয়েছে ১০০ টাকা। এবারের রিহ্যাব মেলায় ২০টি প্রতিষ্ঠান স্পনসর করেছে।