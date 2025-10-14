ঢাকায় পাঁচ দিনের আসবাব মেলা শুরু

রাজধানী ঢাকায় পাঁচ দিনের জাতীয় আসবাব মেলা শুরু হয়েছে। ‘আমার দেশ, আমার আশা—দেশীয় ফার্নিচারে সাজাব বাসা’ স্লোগানে আয়োজিত এই মেলায় হাতিল, আখতার, ব্রাদার্স, নাদিয়া, নাভানা, পারটেক্স, রিগ্যাল, ওমেগা, লিগেসীসহ ৪৮টি ব্র্যান্ড ও প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে।
বাংলাদেশ আসবাবশিল্প সমিতির আয়োজনে ঢাকার কুড়িলের ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) আজ মঙ্গলবার জাতীয় আসবাব মেলার উদ্বোধন করেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাসান আরিফ ও বাংলাদেশ আসবাব রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি কে এম আকতারুজ্জামান।
বাংলাদেশ আসবাবশিল্প সমিতির চেয়ারম্যান সেলিম এইচ রহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান শেখ আব্দুল আউয়াল, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান, মহাসচিব এ করিম মজুমদার, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মো. ইলিয়াস সরকার।
বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার যখন দায়িত্ব নেয়, তখন দেশের রিজার্ভ ছিল এক বা দেড় মাসের আমদানির সমতুল্য। সে সময় ব্যাংকে ৬ বিলিয়ন ডলারের দায় ছিল। সেখানে থেকে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। এখন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩২ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। চলতি বছরের শেষে বা আগামী বছর বিনিয়োগবান্ধব পরিস্থিতি তৈরি হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।
বাণিজ্য উপদেষ্টা আরও বলেন, আসবাবশিল্পের জন্য নতুন নতুন বাজার খুঁজতে কাজ করছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। ব্যবসায়ীদের নান্দনিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। দাম নয়, উদ্ভাবনের জন্য ক্রেতারা মুখ ফিরিয়ে নেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।
পণ্য রপ্তানি আয় বাড়াতে বাজার ও পণ্য বহুমুখীকরণের বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেন ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাসান আরিফ। তিনি বলেন, আসবাব একটি সম্ভাবনাময় খাত। এটিকে বিশ্ববাজারে নিয়ে যেতে হবে। সৃজনশীলতা, নকশা ও মান বজায় রেখে রপ্তানি বাজার দখল করতে হবে।
মেলার আয়োজকেরা জানান, আইসিসিবির গুলনকশা, পুষ্পগুচ্ছ ও রাজদর্শন হলে পাঁচ দিনের এই মেলা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে। মেলায় প্রবেশে কোনো ফি নেই। আগামী শনিবার মেলা শেষ হবে।