ঢাকায় প্রসাধনী, পার্সোনাল কেয়ার ও হাইজিন পণ্যের প্রদর্শনী

রাজধানীর কুড়িলের ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) আজ শুক্রবার প্রসাধনী, পার্সোনাল কেয়ার ও হাইজিন পণ্যের দুই দিনব্যাপী এক প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। প্রদর্শনীটি প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। এতে স্বাগতিক বাংলাদেশসহ কোরিয়া, থাইল্যান্ডসহ বেশ কিছু দেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রসাধনী ব্র্যান্ড, প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, বিক্রেতা ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা অংশ নিয়েছেন।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে জানানো হয়, বাংলাদেশে প্রসাধনী ও পার্সোনাল কেয়ার বা ব্যক্তিগত পরিচর্চার পণ্য নিয়ে প্রদর্শনীটির আয়োজন করা হয়েছে। দুই দিনের এই প্রদর্শনীতে রয়েছে শতাধিক পণ্যের স্টল, লাইভ ডেমো, বিউটি কনসালটেশন, স্কিনকেয়ার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা এবং উদ্যোক্তাদের জন্য নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ। এতে দেশের পার্সোনাল কেয়ার খাতে নতুন বিনিয়োগ, প্রযুক্তি ও ব্যবসায়িক অংশীদারত্বের পথ তৈরি হবে বলে আশা করছেন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ংশিক ‘কসমেটিকা: পার্সোনাল কেয়ার অ্যান্ড হাইজিন শো ২০২৫’ শীর্ষক প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন স্কয়ার টয়লেট্রিজের সিইও মালিক মোহাম্মদ সাঈদ, এসিআই কনজ্যুমার ব্র্যান্ডের চিফ বিজনেস অফিসার (সিবিও) মো. কামরুল হাসান, ইঞ্জিনিয়াস রিসোর্সেসের ফখরুল আলম, সাশ্রমের চেয়ারম্যান ও এমডি মনোজ অরোরা এবং ডিআইএএর প্রেসিডেন্ট এ কে এম আজাদ।
প্রদর্শনীটি আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে ঢাকাস্থ দক্ষিণ কোরীয় দূতাবাস, কোরিয়া ট্রেড-ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এজেন্সি (কেওটিআরএ) এবং ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড প্রোমোশন (ডিআইটিপি), থাইল্যান্ড। এই মেলায় স্কয়ার টয়লেট্রিজ টাইটেল স্পনসর, কিউট গোল্ড স্পনসর এবং ইঞ্জিনিয়াস রিসোর্সেস প্লাটিনাম স্পনসর রয়েছে।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ংশিক বলেন, ‘কোরিয়া ২০২৪ সালে ১০ বিলিয়ন ডলারের প্রসাধনী পণ্য রপ্তানি করেছে। বাংলাদেশ কসমেটিকস ও পার্সোনাল কেয়ার অ্যান্ড হাইজিন পণ্যের বড় বাজার। আমরা সব সময় বাংলাদেশের ব্যবসায়িক অংশীদার। এ দেশের প্রসাধনী খাতে কোরিয়া বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। এই প্রদর্শনী থেকে আমরা বাজার সম্পর্কে নতুন ধারণা পাব বলে আশা করছি।’
আয়োজক প্রতিষ্ঠান স্কোয়াডমাইন্ড গ্লোবাল লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এস এম ফয়সাল মুনিম বলেন, ‘আমরা প্রসাধনী খাতের সব স্টেকহোল্ডারকে একত্র করার চেষ্টা করেছি। প্রসাধনসামগ্রী ও পার্সোনাল হাইজিন পণ্যের সঠিক ব্যবহার এবং এই খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা প্রদর্শনীতে উঠে আসবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।’