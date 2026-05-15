সোনার দাম কমল ভরিতে ২,২১৬ টাকা

দেশের বাজারে সোনার দাম ভরিতে কমেছে সর্বোচ্চ ২ হাজার ২১৬ টাকা। আজ শুক্রবার সকাল ১০টায় সোনার নতুন দাম কার্যকর হয়েছে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সোনার দাম কমার বিষয়টি জানিয়েছে। এতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (পাকা সোনা) দাম কমার পরিপ্রেক্ষিতে এই দাম কমানো হয়েছে। মূলত আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম কমে যাওয়ার কারণে দেশের বাজারে সমন্বয় করেছেন জুয়েলার্স সমিতির নেতারা।
সর্বশেষ ৭ মে সোনার দাম বেড়েছিল সর্বোচ্চ ২ হাজার ২১৬ টাকা। সেদিন ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম দাঁড়ায় ২ লাখ ৪৪ হাজার ৭১০ টাকা। গতকাল পর্যন্ত এই দামই কার্যকর ছিল।
আজ সকালে নতুন দাম কার্যকর হওয়ায় ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৪২ হাজার ৪৯৫ টাকা। গতকালের চেয়ে এই দাম ভরিপ্রতি ২ হাজার ২১৫ টাকা কম।
এ ছাড়া ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ২ হাজার ১০০ টাকা কমে হয়েছে ২ লাখ ৩১ হাজার ৪৭২ টাকা। আর ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ১ হাজার ৮০৮ টাকা কমে ১ লাখ ৯৮ হাজার ৪০৫ টাকা হয়েছে। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনায় ১ হাজার ৪৫৮ টাকা কমে হয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার ৬০৫ টাকা।
সোনার দাম কমলেও রুপার দাম অপরিবর্তিত আছে। এখন ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ৫ হাজার ৭৭৪ টাকা।