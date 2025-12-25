নগরবাসের নতুন ভাবনায় কিউব হোল্ডিংস

রিহ্যাব ফেয়ার অংশ নিয়েছে দেশের অন্যতম আবাসন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কিউব হোল্ডিংস লিমিটেড। মেলার ১২ নম্বর স্টলে প্রতিষ্ঠানটি তাদের চলমান ও আসন্ন প্রকল্পের বিস্তারিত তুলে ধরছে। ১৩ বছরের পথচলায় কিউব হোল্ডিংস ইতিমধ্যে ১১টি প্রকল্প সফলভাবে হস্তান্তর করেছে এবং বর্তমানে ৩৯টি প্রকল্প বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন।
কিউব হোল্ডিংসের প্রকল্পগুলো মূলত লাক্সারি ও কন্ডোমিনিয়াম শ্রেণিভুক্ত। বসুন্ধরা, উত্তরা, গুলশান, বনানী ও জলসিঁড়ির মতো পরিকল্পিত ও অভিজাত এলাকায় এসব প্রকল্প গড়ে উঠছে। ফ্ল্যাটের আয়তন ৯৫০ থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৪ হাজার বর্গফুট পর্যন্ত, যেখানে প্রতি বর্গফুটের মূল্য ১২ হাজার ৫০০ থেকে ১৮ হাজার টাকা নির্ধারিত। চলমান প্রকল্পগুলোর নির্মাণ অগ্রগতি ২৫ থেকে ৯৫ শতাংশের মধ্যে এবং মোট ফ্ল্যাটের প্রায় ৬৫ শতাংশ ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে। প্রকল্পগুলো চুক্তিভেদে ৩–৪ বছরের মধ্যে হস্তান্তরের লক্ষ্য রয়েছে।
আধুনিক নগরজীবনের প্রয়োজন বিবেচনায় কিউব হোল্ডিংস তাদের অধিকাংশ প্রকল্পে নিশ্চিত করছে পার্কিং–সুবিধা, সবুজায়ন, জিমনেসিয়াম, সুইমিংপুল, রুফটপ গার্ডেন, স্মার্ট হোম ফিচার, শিশুদের খেলার জায়গা, কমিউনিটি হল ও উন্নত নিরাপত্তার ব্যবস্থা। প্রতিষ্ঠানটির মূল বিশেষত্ব হলো দৃঢ় স্থাপনা, যুগোপযোগী নকশা এবং শতভাগ ব্যবহার উপযোগী ডিজাইন।
পরিবর্তনশীল নগরায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহকদের চাহিদা বিশ্লেষণ করে পরিকল্পিত হয়েছে কিউব হোল্ডিংসের বিশেষ প্রকল্প ‘বহতা’। ১৬ দশমিক ১৮ কাঠা জমির ওপর নির্মিত এই প্রকল্পে লেকসংলগ্ন পরিবেশ, প্রশস্ত সড়ক, ডাবল হাইট এন্ট্রান্স, ইনফিনিটি পুল, জিমনেসিয়াম ও কমিউনিটি সুবিধার সমন্বয় রয়েছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, শপিং ও যোগাযোগের সুবিধা
রয়েছে।
কিউব হোল্ডিংস লিমিটেড নান্দনিকতা, কার্যকারিতা ও মানবিক প্রয়োজন—এই তিনের সমন্বয়েই আমরা আবাসন নির্মাণে বিশ্বাস করি। দীর্ঘমেয়াদি আস্থা ও সম্পর্কই কিউবের মূল শক্তি। আধুনিক ও দায়িত্বশীল আবাসনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে কিউব হোল্ডিংস রিহ্যাব মেলায় অংশ নিচ্ছে।
সুজন শর্মা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কিউব হোল্ডিংস লিমিটেড