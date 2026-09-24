প্রথম আলো ডটকমের নবম অনলাইন আবাসন মেলা শুরু

‘সময় এসেছে আবার, ঘরে বসেই স্বপ্নের আবাস খোঁজার’ শীর্ষক স্লোগানে আজ বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে ‘অনলাইন আবাসন মেলা ২০২৬’। abashonmela.pro ওয়েবসাইটে ১০ দিনের এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ৩ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে মেলা। প্রথম আলো ডটকম আয়োজিত আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত এই উদ্যোগ এবার নবমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
এবারের মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়েছে দেশের সিরামিকস খাতের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান ডিবিএল সিরামিকস। মেলার কৌশলগত অংশীদার হয়েছে আবাসন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)। এ ছাড়া ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি (ইবিএল) ব্যাংকিং পার্টনার, আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসি ফিন্যান্সিয়াল পার্টনার এবং হোটেল গ্র্যান্ড প্যাসিফিক কুইজ স্পনসর হয়েছে।
ঢাকাসহ সারা দেশের আবাসন খাতের শীর্ষ ডেভেলপার ও প্রপার্টি ডিজাইন প্রতিষ্ঠানগুলো মেলায় অংশ নিচ্ছে। তাদের মধ্যে রয়েছে র্যাংগস প্রপার্টিজ, রূপায়ণ হাউজিং এস্টেট, এশিয়ান ডুপ্লেক্স টাউন, আমিন মোহাম্মদ ফাউন্ডেশন, ট্রপিক্যাল হোমস, আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক, ক্রিডেন্স হাউজিং, জেসিএক্স ডেভেলপমেন্টস, দ্য প্রিমিয়াম হোমস, জেবিএস হোল্ডিংস, নর্থ সাউথ গ্রুপ, ছুটি রিসোর্ট, ভাইয়া হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট, ছুটি গ্রুপ, মধু সিটি, ইউনিমাস হোল্ডিংস, রিজেন্ট হোল্ডিংস ডেভেলপমেন্ট, রিচমন্ড ডেভেলপারস, ড্রিম ল্যান্ড হাউজিং ও গাজী রিয়েল এস্টেট।
মেলা চলাকালে আগ্রহী ক্রেতারা ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে ঘরে বসেই বিভিন্ন প্লট, ফ্ল্যাট ও বাণিজ্যিক প্রকল্পের খুঁটিনাটি যাচাই-বাছাই করতে পারবেন। এ ছাড়া মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে প্রতিটি প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। এ ছাড়া মেলা উপলক্ষে ভিজ্যুয়াল প্রজেক্ট রিভিউ ভিডিওর পাশাপাশি থাকবে বিষয়ভিত্তিক ফিচার এবং ইন্ডাস্ট্রি বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার।
এবারের মেলায় নতুন সংযোজন হিসেবে থাকছে ‘রিয়েল এস্টেট কানেক্ট বাংলাদেশ’। আবাসন খাতে বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ, নতুন প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন এবং ক্যারিয়ার সম্ভাবনা ও উন্নয়ন নিয়ে আয়োজন করা হবে দিনব্যাপী অধিবেশন।
প্যানেল আলোচনায় থাকবেন সফল আবাসন ব্যবসায়ী, স্থপতি, সংশ্লিষ্ট সরকারি–বেসরকারি সংগঠন ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং ব্র্যান্ডিং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে শেখা ও জানার সুযোগ। এই বিশেষ সেশনে অংশ নিতে আগ্রহীদের অনলাইনে নিবন্ধন করতে হবে।