ইনোভার: ঘর থেকে শিল্পকারখানা—সবখানেই নির্ভরযোগ্য সমাধান

বাংলাদেশের হালকা প্রকৌশল খাতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল আকিজ রিসোর্স। দেশের অন্যতম বৃহৎ এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে যাত্রা শুরু করে আকিজ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড (এএলইএল)।
গুণগত মান, নিত্যনতুন উদ্ভাবন ও নির্ভরযোগ্যতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চালু হয় আকিজ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং। ‘লাইফ রেডি প্রতিদিন’ স্লোগানে ফ্ল্যাগশিপ ব্র্যান্ড ‘ইনোভার’-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিকস খাতে আস্থার নাম হয়ে ওঠার লক্ষ্য এই প্রতিষ্ঠানের।
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
দীর্ঘদিন ধরে ভোক্তাদের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে পরিচিত আকিজ রিসোর্স। তারই ধারাবাহিকতায় গ্রাহকদের বহুমাত্রিক চাহিদা পূরণে ইলেকট্রিক্যাল ও হোম অ্যাপ্লায়েন্স-বাজারে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আন্তর্জাতিক মানের সমাধান দেওয়ার উদ্দেশ্যে ‘ইনোভার’-এর পথচলা। হালকা প্রকৌশল খাতের ভোক্তাদের বিশ্বমানের অভিজ্ঞতা দেওয়ার মাধ্যমে তাদের জীবন আরও সহজ, স্মার্ট ও টেকসই করে তুলতে কাজ করছে ব্র্যান্ডটি।
এ প্রসঙ্গে আকিজ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের হেড অব মার্কেটিং মো. সাজ্জাদুল ইসলাম বলেন, ‘বাংলাদেশের হালকা প্রকৌশল খাত বর্তমানে দ্রুত বিকাশমান। ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিকস, ওয়াটার পাম্প, টুলস, কেব্লসসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বছরে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি আছে।’
মো. সাজ্জাদুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের ব্র্যান্ড “ইনোভার” বাজারে আসার পরপরই সব শ্রেণির ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করেছে। আশা করছি, এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে দ্রুতই ইনোভার একটি ভালো মার্কেট শেয়ার অর্জন করতে পারবে। দেশীয় শিল্প বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরি এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমরা অবদান রাখতে চাই।’
ঘর থেকে শিল্পকারখানা—সমাধান সবখানেই
বিস্তৃত পণ্যসম্ভারের মাধ্যমে শিল্পকারখানা, আবাসিক ও বাণিজ্যিক—সব ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য সমাধান দিচ্ছে ইনোভার।
এ প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির হেড অব অপারেশন মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম ফয়সাল বলেন, ‘ইনোভার ব্র্যান্ডটি যাত্রা শুরু করেছে সুইচ ও সকেট, এলইডি লাইট, হোম অ্যাপ্লায়েন্স, হার্ডওয়্যার টুলস, পাওয়ার টুলস, ওয়াটার পাম্প, সিলিং ও টেবিল ফ্যানসহ নানাবিধ আধুনিক গৃহস্থালি ও ইলেকট্রিক পণ্য নিয়ে। ইনোভারের আরেক বিশেষ সমাধান হলো স্মার্ট হোম সিস্টেম।’
মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম ফয়সাল বলেন, ‘আমাদের বিভিন্ন প্যাকেজ আছে। যেমন একটা ঘর অথবা পুরো বাড়ি হাতের মুঠোয় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। শিগগিরই আমরা সর্ববৃহৎ কেব্লস এবং ফ্যানের কারখানা করতে যাচ্ছি। ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকসের সম্পূর্ণ সমাধান নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য।’
আকিজ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পণ্যসামগ্রী
‘ইনোভার’ ব্র্যান্ডের মাধ্যমে আকিজ লাইটিং ইঞ্জিনিয়ারিং বাজারে বিস্তৃত পণ্যের সমাহার নিয়ে এসেছে। এটি দেশের ইলেকট্রনিকস বাজারে নতুন বিকল্প তৈরি করেছে। তারা শুধু ফ্যান, সুইচ বা লাইটেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তারা তৈরি করছে ইঞ্জিনিয়ারিং ইকোসিস্টেম। যেমন—লাইটিং সলিউশনস: এতে রয়েছে ইনডোর, আউটডোর, প্রফেশনাল ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলইডি সলিউশন। এগুলো বিদ্যুৎ–সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব।
ইলেকট্রিক্যাল সামগ্রী: রয়েছে উন্নত মানের সুইচ, সকেট, সার্কিট ব্রেকার ও ডিস্ট্রিবিউশন বক্সের সমৃদ্ধ সমাহার।
হোম অ্যাপ্লায়েন্স: গ্যাস স্টোভ, রাইস কুকার, ইন্ডাকশন ও ইনফ্রারেড কুকার, ইলেকট্রিক কেটলি, আয়রন, গিজারসহ আছে দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য উল্লেখযোগ্য সমাধান।
হার্ডওয়্যার টুলস ও পাম্প: আছে রেঞ্চ, স্ক্রু ড্রাইভার, প্লায়ার্স, ডিস্ক, টেস্টার, মেজারিং ট্যাপ, ওয়াটার পাম্পসহ সব ধরনের প্রয়োজনীয় পণ্য।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
বিদ্যুৎ–সাশ্রয়ী এলইডি লাইটিং, পরিবেশবান্ধব উপকরণ ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি ‘গ্রিনার বাংলাদেশ’ গড়তে কাজ করছে আকিজ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড।
প্রতিষ্ঠানটির হেড অব মার্কেটিং মো. সাজ্জাদুল ইসলাম বলেন, ‘শুরু থেকেই আমরা বিজনেস পার্টনারদের থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছি। অল্প সময়ের মধ্যেই দেশের প্রতিটি জেলায় আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন-ব্যবস্থা ছড়িয়ে দিতে পেরেছি। এতে আমাদের পরবর্তী ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি দ্রুতই সমৃদ্ধ হবে।’
মো. সাজ্জাদুল ইসলাম আরও বলেন, ‘ইনোভার সব সময় মানসম্মত পণ্য ভোক্তাদের হাতে পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের বিশ্বাস, ক্রমান্বয়ে ভোক্তারাই আমাদের পণ্যের নির্ভরযোগ্য ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়ে উঠবেন। আমরা পণ্য উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে নিয়ে এসেছি আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি। এতে পণ্যের মানকে থাকবে অক্ষুণ্ন, পণ্য হবে আধুনিক। বাংলাদেশের হালকা প্রকৌশল খাতে নিজেদের “গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড” হিসেবে প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বিশ্ববাজারে ইনোভার ব্র্যান্ডের পণ্য ছড়িয়ে দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য।’