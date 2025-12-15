সোনার দাম ভরিতে আরও দেড় হাজার টাকা বাড়ছে

বিশ্ববাজারে সোনার দর বাড়তে থাকায় দেশেও আরেক দফা পণ্যির দাম বাড়তে যাচ্ছে। এবার ভরিতে প্রায় দেড় হাজার টাকা বাড়বে। তাতে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়াবে প্রায় ২ লাখ ১৭ হাজার টাকা। সারা দেশে আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) সোমবার রাতে সোনার দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত জানায়। সোনার দাম পর্যালোচনা ও নির্ধারণ–সংক্রান্ত সমিতির স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান দেওয়ান আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়। এর আগে সর্বশেষ গত রোববার প্রতি ভরি সোনার দাম ৩ হাজার ৪৫২ টাকা বেড়েছিল।
নতুন দর অনুযায়ী, কাল মঙ্গলবার থেকে হলমার্ক করা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম বেড়ে ২ লাখ ১৭ হাজার ৬৭ টাকা হবে। আজ সোমবার বিক্রি হয়েছে ২ লাখ ১৫ হাজার ৫৯৭ টাকায়। তার মানে এক দিনের ব্যবধানে ভরিতে বাড়ছে ১ হাজার ৪৭০ টাকা।
এদিকে হলমার্ক করা ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে হবে ২ লাখ ৭ হাজার ৮২১১ টাকা, যা আজ সোমবার ২ লাখ ৫ হাজার ৮০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভরিতে দাম বেড়েছে ১ হাজার ৪১১ টাকা। একইভাবে ১৮ ক্যারেটের দাম বেড়েছে ভরিতে ১ হাজার ২৪৮ টাকা। এটি আজ ১ লাখ ৭৬ হাজার ৩৯৫ টাকায় বিক্রি হয়। মঙ্গলবার দাম বেড়ে হবে ১ লাখ ৭৭ হাজার ৬৪৩ টাকা।
সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম মঙ্গলবার বেড়ে হবে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৮৯৯ টাকা, যা আজ ১ লাখ ৪৬ হাজার ৮৩৮ টাকায় বিক্রি হয়। এ ক্ষেত্রে দাম বাড়ছে ১ হাজার ৬১ টাকা।
এদিকে সোনার দাম বাড়লেও রুপার দাম অপরিবর্তিত থাকছে। ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম এখন ৪ হাজার ৫৭২ টাকা।