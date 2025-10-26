২৬ দিনে ৯ বার সোনার দাম সমন্বয়

দেশে সোনার দাম ভরিতে আরও এক হাজার টাকা কমছে। এতে ভালো মানের, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম হবে ২ লাখ ৭ হাজার ৯৫৭ টাকা। নতুন দর কাল সোমবার থেকে কার্যকর হবে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ রোববার সোনার দাম কমানোর এ ঘোষণা দিয়েছে। সর্বশেষ গত ২৩ অক্টোবর সোনার দাম ভরি প্রতি আট হাজার কমিয়েছিল বাজুস। এ নিয়ে টানা দুই দিন সোনার দাম কমছে।
চলতি মাসে এ পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৯ বার সোনার দাম সমন্বয় করেছে জুয়েলার্স সমিতি। প্রথম সাতবারই দাম বেড়েছে। তার মধ্যে ৭ অক্টোবর সোনার ভরি প্রতি দাম দুই লাখ টাকার মাইলফলকে পৌঁছায়। ২০ অক্টোবর ২২ ক্যারেটের সোনার দাম বেড়ে হয় ২ লাখ ১৭ হাজার ৩৮২ টাকা, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
নতুন দর অনুযায়ী, কাল সোমবার থেকে হলমার্ক করা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ২ লাখ ৭ হাজার ৯৫৭ টাকায় বিক্রি হবে। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৯৮ হাজার ৪৯৮ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৭০ হাজার ১৪৩ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা বিক্রি হবে ১ লাখ ৪১ হাজার ৪৯৬ টাকায়।
আজ রোববার পর্যন্ত ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনা ২ লাখ ৮ হাজার ৯৯৬ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৯৯ হাজার ৫০১ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৭০ হাজার ৯৯৪ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৪২ হাজার ২৯৯ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
কাল সোমবার থেকে প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনায় ১ হাজার ৩৯ টাকা, ২১ ক্যারেটে ১ হাজার ৩ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটে ৮৫১ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনায় ভরিতে ৮০৩ টাকা দাম কমবে।