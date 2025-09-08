টানা দুই দিন সোনার সর্বোচ্চ দামের রেকর্ড

টানা দ্বিতীয় দিনের মতো সোনার দাম বাড়ছে। এতে এক দিনের ব্যবধানে দেশে সোনার সর্বোচ্চ দামের আরেকটি নতুন রেকর্ড হতে যাচ্ছে। এবার বাড়ছে ভরিতে ১ হাজার ২৬০ টাকা। নতুন এই দর আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে সারা দেশে কার্যকর হবে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ সোমবার রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সোনার দাম সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। এতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে বিশুদ্ধ সোনার দাম বেড়েছে। এ জন্য সোনার দাম পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
আজ সোমবার দেশের বাজারে প্রতি ভরি সোনার দাম ২ হাজার ৭১৮ টাকা বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে ভালো মানের অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে দাঁড়ায় ১ লাখ ৮১ হাজার ৫৫০ টাকা। এটি দেশের ইতিহাসে সোনার সর্বোচ্চ দাম।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির (বাজুস) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কাল মঙ্গলবার থেকে দেশের বাজারে হলমার্ক করা প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) ২২ ক্যারেট মানের সোনার দাম বেড়ে হবে ১ লাখ ৮২ হাজার ৮১০ টাকা। এর মাধ্যমে সোনার সর্বোচ্চ দামের আরেকটি রেকর্ড।
এ ছাড়া কাল থেকে প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট সোনার দাম ১ লাখ ৭৪ হাজার ৫০৫ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৪৯ হাজার ৫৬৭ টাকা হবে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে হবে ১ লাখ ২৩ হাজার ৯৪২ টাকা।
দেশের বাজারে আজ সোমবার প্রতি ভরি হলমার্ক করা ২২ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৮১ হাজার ৫৫০ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৭৩ হাজার ৩০৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৪৮ হাজার ৫৪১ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনা ১ লাখ ২৩ হাজার ৬৭ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
সেই হিসাবে কাল মঙ্গলবার থেকে ২২ ক্যারেট সোনায় ১ হাজার ২৬০ টাকা, ২১ ক্যারেটে ১ হাজার ২০১ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ১ হাজার ২৬ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনায় ৮৭৫ টাকা দাম বাড়বে।