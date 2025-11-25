ন্যূনতম মজুরি চান ট্যানারিশ্রমিকেরা

এক বছর আগে ন্যূনতম মজুরি ঘোষিত হলেও বেশির ভাগ ট্যানারিশিল্পে তা এখনো বাস্তবায়ন করা হয়নি। এ ছাড়া অনেক ট্যানারি কোনো ধরনের আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই শ্রমিক ছাঁটাই করছে। ছাঁটাইয়ের পর প্রাপ্য পাওনাও পরিশোধ করা হচ্ছে না। আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করে এ খাতের শ্রমিকদের সংগঠন ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।
রাজধানীর দ্য ডেইলি স্টার সেন্টারের এ এস মাহমুদ সেমিনার হলে গতকাল এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ‘ট্যানারিশিল্পে ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন ও সংকট’ শিরোনামে এ সংবাদ সম্মেলন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সাধারণ সম্পাদক আবদুল মালেক, শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ এবং সলিডারিটি সেন্টার বাংলাদেশের কর্মসূচি পরিচালক এ কে এম নাসিম। স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক আবদুল মালেক।
সংবাদ সম্মেলনে আবুল কালাম আজাদ বলেন, দেশের পোশাকশিল্পে রানা প্লাজা ও তাজরীন ফ্যাশনস ট্র্যাজেডির পর বৈশ্বিক চাপে মালিক ও সরকার সেই খাতে পরিবর্তন এনেছে। তাতে দেশের পোশাকশিল্প এখন বিশ্ববাজারে একটি অবস্থান তৈরি করেছে। অন্যদিকে সরকারের ভুল নীতি, পরিকল্পনার অভাব ও মালিকপক্ষের অনীহার কারণে ট্যানারিশিল্প ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। এই শিল্পকে আধুনিক ও পরিবেশসম্মত করার লক্ষ্যে হাজারীবাগ থেকে হেমায়েতপুরে স্থানান্তর করা হলেও বাস্তবে ট্যানারিশিল্প এখনো পরিবেশবান্ধব শিল্প হিসেবে গড়ে ওঠেনি। শ্রমিকদের যে ন্যূনতম সুরক্ষা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার কথা ছিল, তার কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি।
সংবাদ সম্মেলন শেষে জানতে চাইলে আবুল কালাম আজাদ প্রথম আলোকে বলেন, শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরির গেজেট প্রকাশের পর মালিকেরা এ নিয়ে আপত্তি তোলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ট্যানারিমালিক; কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন মিলে আবারও মজুরির গ্রেড ও বেতনের পরিমাণ পুনর্নির্ধারণ করে, যা দেশের ইতিহাসে বিরল। তবে এরপর মজুরি নিয়ে যে সিদ্ধান্ত এসেছে, সেটিও কোনো ট্যানারিমালিক বাস্তবায়ন করছেন না।
সংবাদ সম্মেলনে সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, শ্রমিকদের মজুরি ঘোষণা এমন কোনো বিষয় নয়, যা সরকার হঠাৎ নির্দেশ দেয়। মালিক, শ্রমিক ও সরকারের দীর্ঘ আলোচনার পর মজুরিকাঠামো ঠিক করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাস্তবে তিনটি পক্ষ আলাদা হলেও শেষ পর্যন্ত মালিক আর সরকার এক পক্ষ হয়ে যায়। আর শ্রমিক আলাদা আরেক পক্ষ হয়ে পড়ে। এই শিল্পে যদি কোনো ধরনের ত্রুটি থাকে, তাহলে তা ঠিক করতে হবে। চামড়াশিল্প নগরী বেপজাকে দিয়ে কোনো লাভ হবে না। বেপজা যে উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হয়েছিল, তারা নিজেরাই এখনো তা পূরণ করতে পারেনি।
স্বাগত বক্তব্যে আবদুল মালেক বলেন, গত বছর ট্যানারিশিল্পের শ্রমিকদের জন্য পাঁচটি গ্রেডে ন্যূনতম মজুরি ঠিক করে গেজেট প্রকাশিত হয়। তার আগে প্রকাশিত খসড়ায় ট্যানারিমালিকেরাও স্বাক্ষর করেছেন। এরপর গেজেট প্রকাশিত হলেও এখনো এই মজুরি কার্যকর করা হয়নি। বিশ্বের অন্যতম অস্বাস্থ্যকর শিল্প হিসেবে ট্যানারিগুলোতে দুই শতাধিক রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়, যা শ্রমিকের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এমন পরিবেশে কাজ করা শ্রমিকেরা ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না। পাশাপাশি ছাঁটাই, নির্যাতন, হয়রানিসহ নানা পরিস্থিতির মুখে পড়ছেন।