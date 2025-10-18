চাঁদাবাজি ও হামলার প্রতিবাদে রাজধানীতে আগামীকাল অর্ধদিবস বন্ধ থাকবে গাড়ি বিক্রয়কেন্দ্র

চাঁদাবাজি ও হামলার ঘটনার প্রতিবাদে অর্ধদিবস বন্ধ থাকবে রাজধানীর সব গাড়ি বিক্রয়কেন্দ্র। আগামীকাল রোববার সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। আজ শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় বাংলাদেশ রিকন্ডিশন্ড ভেহিকেলস ইমপোর্টার্স অ্যান্ড ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (বারভিডা)।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বারিধারা ও প্রগতি সরণি এলাকার গাড়ি বিক্রয়কেন্দ্রে কয়েক মাস ধরে চাঁদাবাজি ও ককটেল হামলা হয়েছে। এসব ঘটনার প্রতিবাদে বারভিডা এই কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বারভিডার সভাপতি আবদুল হক প্রথম আলোকে বলেন, একটি মহল এ ধরনের অপরাধমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। কয়েক মাস ধরে বারিধারার পাঁচ থেকে ছয়টি বিক্রয়কেন্দ্রে ককটেল ফোটানো ও টেলিফোন করে চাঁদা চাওয়া হচ্ছে।
বারভিডা সভাপতি আরও বলেন, দেশ এখন একধরনের ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আবার সামনে নির্বাচন। তাই সন্ত্রাসীরা মনে করছে, এখন ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভয় তৈরি ও অপরাধ বিস্তারের সঠিক সময়।
বারভিডার মহাসচিব রিয়াজ আহমেদ বলেন, ‘আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এ ঘটনায় আমরা নিন্দা জানাই। দেশে চাঁদাবাজদের ঠাঁই নেই। তাই আমরা তাদের কঠোর শাস্তি দাবি করছি।’
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আগামীকাল রাজধানীর প্রগতি সরণি এলাকার কোকা–কোলা মোড়ে এ ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচিও পালন করা হবে। এ সময় বারভিডার সভাপতি ও সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্বসহ সাধারণ সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন।