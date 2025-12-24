টেকসই নির্মাণ ও সময়মতো হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি

দেশের আবাসন খাতে আস্থা ও নির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে সফলভাবে দীর্ঘদিন ধরে ভবন নির্মাণ করে যাচ্ছে শেল্টেক্ (প্রা.) লিমিটেড। রিহ্যাব মেলার ডায়মন্ড স্পনসর হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি ১ নম্বর স্টলে বহুমুখী আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্রকল্প নিয়ে অংশ নিচ্ছে। টেকসই আবাসন নির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শেল্টেক্।
১৯৮৮ সালে যাত্রা শুরু করা শেল্টেক্ বর্তমানে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আবাসন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ পথচলায় প্রতিষ্ঠানটি ৪ হাজার ৬৫০টির বেশি অ্যাপার্টমেন্ট গ্রাহকদের কাছে হস্তান্তর করেছে। বর্তমানে শেল্টেকে্র চলমান প্রকল্পের সংখ্যা ৭৩ এবং এ পর্যন্ত হস্তান্তর করা প্রকল্পের সংখ্যা ২০০, যা প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও ধারাবাহিকতার প্রতিফলন।
রিহ্যাব মেলায় শেল্টেক্লাক্সারি, স্ট্যান্ডার্ড, কন্ডোমিনিয়াম ও মিক্সড ইউজ—এই চার ধরনের প্রকল্প প্রদর্শন করছে। ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী, উত্তরা, বসুন্ধরা, আদাবর, লালমাটিয়া, মগবাজার, মালিবাগ, মধ্য বাড্ডা, জলসিঁড়ি আবাসনসহ রাজধানীর প্রাইম লোকেশনগুলোতে প্রতিষ্ঠানটির প্রকল্প রয়েছে। পাশাপাশি আসাদ অ্যাভিনিউ, মালিবাগ, সাতমসজিদ রোড, তেজগাঁও, কাকরাইল ও মিরপুর রোডে শেল্টেকের আধুনিক বাণিজ্যিক প্রকল্পও গড়ে উঠছে। ঢাকার বাইরে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা এবং দক্ষিণ খুলশীর ভিআইপি আবাসিক এলাকায় রয়েছে শেল্টেকের আধুনিক আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্রকল্প।
শেল্টেকের আবাসিক প্রকল্পগুলোর ফ্ল্যাটের আয়তন সর্বনিম্ন ৯৭১ বর্গফুট থেকে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ২০০ বর্গফুট পর্যন্ত। প্রতি বর্গফুট ফ্ল্যাটের মূল্য ৯ হাজার ৭৫০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা পর্যন্ত এবং বাণিজ্যিক স্পেসের ক্ষেত্রে ২৫ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৯১ হাজার টাকা পর্যন্ত, যা লোকেশন ও প্রকল্পের ধরনভেদে আলাদা আকার ও দামের রয়েছে। পাশাপাশি প্রকল্পভেদে আবাসিক সুবিধা হিসেবে পর্যাপ্ত পার্কিং, ল্যান্ডস্কেপড রুফটপ, গ্রিন বিল্ডিং ফিচার, জিমনেসিয়াম, সুইমিংপুল, স্মার্ট হোম ফিচার, শিশুদের খেলার জায়গা, কমিউনিটি হল, ফায়ার ডিটেকশন অ্যান্ড প্রোটেকশন সিস্টেম এবং ২৪ ঘণ্টার নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
নির্মাণমান ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে শেল্টেকের অবস্থান বরাবরই আপসহীন। আমাদের প্রতিটি ভবন বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) ও চট্টগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সিডিএ) অনুসরণ করে নির্মাণ করা হয়। সব প্রকল্পে প্রাধান্য দেওয়া হয় ভূমিকম্পসহনশীল নকশার ওপর। প্রতিষ্ঠানটির যথাসময়ে হস্তান্তরের হার ৯৯ দশমিক ৩ শতাংশ এবং হস্তান্তরের সঙ্গে রাজউক অনুমোদিত অকুপেন্সি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এ ছাড়া শেল্টেকের রয়েছে আইএসও ৯০০১:২০১৫ সার্টিফিকেশন। সব মিলিয়ে শেল্টেক্মান ও স্বচ্ছতার একটি নির্ভরযোগ্য উদাহরণ।
আমাদের প্রতিটি প্রকল্পে গুণগত নির্মাণ, ভূমিকম্পসহনশীল নকশা ও আধুনিক নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। নিরাপদ, টেকসই ও সময়মতো হস্তান্তরযোগ্য আবাসন গড়ে তোলাই শেল্টেকের অঙ্গীকার।
মেলায় শেল্টেক্ক্রেতাদের জন্য বিশেষ অফারও ঘোষণা করেছে। ৪০০টির বেশি আবাসিক ও বাণিজ্যিক স্পেসে স্পট বুকিং করলেই পাচ্ছেন সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বিশেষ অফার। এ ছাড়া থাকছে কমপ্লিমেন্টারি কিচেন ক্যাবিনেটসহ এক্সক্লুসিভ প্রিভিলেজ।
প্রায় চার দশকের অভিজ্ঞতা, গ্রাহক আস্থা ও ভবিষ্যৎ–মুখী পরিকল্পনার সমন্বয়ে আসন্ন রিহ্যাব মেলায় শেল্টেক্আবারও প্রমাণ করতে প্রস্তুত যে রিয়েল এস্টেট খাতে তারা এখনো অগ্রগামী। এরই ধারাবাহিকতায় ‘মোস্ট সাসটেইনেবল রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ২০২৫’ ক্যাটাগরিতে শেল্টেক্অর্জন করেছে ‘এসডিজি ব্র্যান্ড চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’।
মো. শরীফ হোসেন ভূঁইয়া, নির্বাহী পরিচালক, শেল্টেক্ (প্রা.) লিমিটেড