সকালে সোনার দাম কমলেও রাতেই আবার ভরিতে ৪ হাজার টাকা বেড়েছে

আজ শনিবার সকালেই দেশের বাজারে সোনার দাম কমেছে। অথচ সন্ধ্যার পরে সোনার দাম আবার বেড়ে গেছে। এ দফায় ভরিতে বেড়েছে ৪ হাজার ৮২ টাকা। তাতে ভালো মানের অর্থাৎ, ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৫৯ হাজার ৬৯৯ টাকা। নতুন দাম আগামীকাল রোববার থেকে কার্যকর হবে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ রাতে সোনার দাম বাড়ানোর এ ঘোষণা দেয়। এর আগে আজ সকালে প্রতি ভরিতে সোনার দাম কমেছিল সর্বোচ্চ ১৫ হাজার ৭৪৬ টাকা। ফলে সারা দিন প্রতি ভরি সোনা ২ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ টাকায় বিক্রি হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সোনার দাম ভরিতে ১৪ হাজার ৬৩৮ টাকা কমেছিল।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার দেশে সোনার দাম ভরিপ্রতি সর্বোচ্চ ১৬ হাজার ২১৩ টাকা বেড়েছিল। তাতে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম বেড়ে হয়েছিল ২ লাখ ৮৬ হাজার টাকা। এটি দেশের ইতিহাসে সোনার সর্বোচ্চ দাম।
করোনার পর গত পাঁচ বছরে দেশে-বিদেশে সোনার দাম দ্রুতগতিতে বেড়েছে। দেশের বাজারে ২০২৩ সালের ২১ জুলাই প্রতি ভরি সোনার দাম এক লাখ টাকায় ওঠে। তা গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে দেড় লাখ ও অক্টোবরে দুই লাখ টাকার মাইলফলক স্পর্শ করে। গত সপ্তাহে আড়াই লাখ টাকা পেরিয়ে যায়।
আজ সন্ধ্যায় দাম বাড়ার কারণে ভালো মানের অর্থাৎ ,২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৫৯ হাজার ৬৯৯ টাকা। একইভাবে ২১ ও ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ভরিপ্রতি বেড়েছে যথাক্রমে ৩ হাজার ৯০৭ ও ৩ হাজার ৩৮২ টাকা। তাতে ২১ ক্যারেটের দাম হয়েছে ২ লাখ ৪৭ হাজার ৯১৮ টাকা ভরি, আর ১৮ ক্যারেটের দাম দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ১২ হাজার ৫১৮ টাকা। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির সোনার ভরি ২ হাজার ৪১ টাকা বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ৭৩ হাজার ৯১০ টাকা।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) বলেছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবি তথা পাকা সোনার দাম বেড়েছে। এ কারণে সোনার দাম বাড়ানো হয়েছে। সোনার দাম বাড়লেও এ দফায় রুপার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। অবশ্য আজ সকালে রুপার দাম কমেছিল। তাতে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপা হয়েছে ৭ হাজার ২৯০ টাকা, ২১ ক্যারেট ৬ হাজার ৯৪০ টাকা, ১৮ ক্যারেট ৫ হাজার ৯৪৯ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির রুপা বিক্রি হয় ৪ হাজার ৪৩২ টাকা। রুপার দাম না বাড়ায় আগামীকালও এ দামেই এটি বিক্রি হবে।