শনিবারের পর আজ আবার বাড়ল সোনার দাম, ভরিতে ৩,২৬৬ টাকা

গত শনিবারের পর আজ মঙ্গলবার আবার সোনার দাম বাড়াল বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। সংগঠনের ঘোষণা অনুযায়ী, আজ ভালো মানের অর্থাৎ, ২২ ক্যারেট সোনার দাম বেড়েছে ভরিপ্রতি ৩ হাজার ২৬৬ টাকা।
বাজুসের নতুন মূল্য অনুযায়ী, ২২ ক্যারেটের ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম পড়ছে ২ লাখ ৪৪ হাজার ৭১১ টাকা। এর ফলে গত শুক্রবারের পর সোনার দাম ভরিপ্রতি বাড়ল ৯ হাজার ৮৫৬ টাকা। তার আগে টানা কিছুদিন দাম কমেছে।
নতুন দাম অনুযায়ী, ২১ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ভরি ২ লাখ ৩৩ হাজার ৫৭২ টাকা। ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ২ লাখ ২১৩ টাকা। সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ৬৩ হাজার ৬৩ টাকা।
বাজুসের ঘোষণা অনুযায়ী, আজ সকাল ১০টা থেকে এই দাম কার্যকর হয়েছে। এই দামের সঙ্গে ৫ শতাংশ ভ্যাট যুক্ত হবে।
সোনার সঙ্গে আজ রুপার দামও বাড়ানো হয়েছে। পরে ২২ ক্যারেট অর্থাৎ, ভালো মানের এক ভরি রুপার দাম হয়েছে ৫ হাজার ৭১৬ টাকা। এই মূল্যবৃদ্ধির আগে রুপার দাম ছিল প্রতি ভরি ৫ হাজার ৩৬৫ টাকা। অর্থাৎ, আজ রুপার দাম বেড়েছে ভরিপ্রতি ৩৫১ টাকা।
বাজুস বলছে, দেশের বাজারে তেজাবি সোনার দাম বেড়ে যাওয়ায় এই দাম বাড়ানো হয়েছে। তবে মূলত বিশ্ববাজারে মূল্যবৃদ্ধির কারণে এই দাম বাড়ানো হয়েছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় ৩১ মার্চ স্পট মার্কেটে সোনার দাম আউন্সপ্রতি প্রায় ২৯ ডলার বেড়েছে।
বিশ্ববাজারে সোনার দাম এখন প্রতি আউন্স ৪ হাজার ৫৫৫ ডলার। শনিবার যখন শেষবার মূল্য বৃদ্ধি করা হয়, তখন দাম ছিল ৪ হাজার ৪৯৪ ডলার। অর্থাৎ, এর মধ্যে সোনার দাম আউন্সপ্রতি ৬১ ডলার বেড়েছে।
তবে গত ৩০ দিনে বিশ্ববাজারে সোনার দাম কমেছে। এই সময় সোনার দাম আউন্সপ্রতি ৭৬৯ ডলার কমেছে। সে কারণে ১২ মার্চ থেকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত সোনার দাম ভরিতে সর্বোচ্চ ৩৫ হাজার ৫৭৫ টাকা কমানো হয়েছে। এরপর বিশ্ববাজারে দাম আবার বাড়ার কারণে ২৮ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত তিন দফায় সোনার দাম ৯ হাজার ৮৫৬ টাকা বাড়ল।
বিশ্বজুড়ে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সোনা ক্রয় বৃদ্ধি ও বিনিয়োগকারীদের নিরাপদ আশ্রয়ের অনুসন্ধান—সব মিলিয়ে সোনার দামে অনেক দিন ধরেই ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। বিশ্ববাজারে সোনার দাম গত বছর ৭০ শতাংশের বেশি বেড়েছে।
অর্থাৎ, সোনার দাম এখন ঐতিহাসিকভাবে অনেকটাই বেশি। সে কারণে দেখা যাচ্ছে, ইরানের সঙ্গে ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সোনার দাম কমেছে। তার সঙ্গে আছে ডলারের শক্তিবৃদ্ধি। ফলে বিনিয়োগকারীরা এখন মার্কিন বন্ডের দিকে ঝুঁকছেন।
সাধারণত সোনা ও ডলারের দাম একসঙ্গে বৃদ্ধি পায় না। এ দুটোর সম্পর্ক বিপরীতমুখী, তবে কখনো কখনো ব্যতিক্রম দেখা যায়। এখন সে রকম কিছু দেখা যাচ্ছে না।
গত জানুয়ারিতে স্পট মার্কেটে প্রতি আউন্স (৩১.১০৩৪৭৬৮ গ্রাম) সোনার দাম ৫ হাজার ৬০০ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। এর প্রভাবে দেশের বাজারে গত ২৯ জানুয়ারি সোনার দাম বেড়ে দাঁড়ায় ২ লাখ ৮৬ হাজার টাকায়। দেশের ইতিহাসে এটাই সোনার সর্বোচ্চ দাম।