বৈশ্বিক বাজারে সোনার দামে অস্থিরতা কাটছেই না। বড় দরপতনের পর আবার দাম বাড়ছে। তাতে দেশের বাজারেও সোনার দাম ভরিতে ৮ হাজার ৯০০ টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জুয়েলার্স সমিতি। এতে করে সোনার দাম আবার দুই লাখ টাকা ছাড়িয়ে যাবে। নতুন দর আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হবে।
আজ বুধবার রাতে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি বা বাজুস সোনার দাম বাড়ানোর নতুন ঘোষণা দিয়েছে। এর আগে বৈশ্বিক বাজারে দাম নিম্নমুখী থাকায় দেশে টানা তিন দিন দাম কমেছিল। সব মিলিয়ে এক সপ্তাহে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম কমে ২৩ হাজার ৫৭৩ টাকা। এতে করে সোনার দাম দুই লাখ টাকার নিচে নেমে আসে।
সর্বশেষ আজ সোনার দাম কমেছে ১০ হাজার ৪৭৪ টাকা। তার আগে সোম ও মঙ্গলবারও দাম কমানো হয়। ফলে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম কমে দাঁড়ায় প্রায় ১ লাখ ৯৪ হাজার টাকায়। ২২ অক্টোবরও সোনার দাম ছিল দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ, ২ লাখ ১৭ হাজার টাকা।
বাজুস নির্ধারিত নতুন দাম অনুযায়ী, আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনা ৮ হাজার ৯০০ টাকা বেড়ে হবে ২ লাখ ২ হাজার ৭০৯ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ৮ হাজার ৫০৩ টাকা বেড়ে ১ লাখ ৯৩ হাজার ৫০৬ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ৭ হাজার ২৯০ টাকা বেড়ে ১ লাখ ৬৫ হাজার ৮৬২ টাকা হবে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম ৬ হাজার ২১৭ টাকা বেড়ে দাঁড়াবে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৮৪৫ টাকা।
আজ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ১ লাখ ৯৩ হাজার ৮০৯ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৮৫ হাজার ৩ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৫৮ হাজার ৫৭২ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা বিক্রি হয়েছে ১ লাখ ৩১ হাজার ৬২৮ টাকায়।
এদিকে সোনার দাম বাড়লেও রুপার দাম অপরিবর্তিত থাকছে। ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম এখন ৪ হাজার ২৪৬ টাকা।
গোল্ড প্রাইজ ডট ওআরজির তথ্যানুযায়ী, বৈশ্বিক বাজারে গতকাল মঙ্গলবার প্রতি আউন্স (৩১.১০৩৪৭৬৮ গ্রাম) সোনার দাম ৩ হাজার ৯০০ ডলারে নেমে যায়। আজ আবার দাম বেড়ে চার হাজার ডলারের ওপরে উঠেছে।