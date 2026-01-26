সোনার দাম ভরিতে এবার একলাফে বাড়ছে ৫ হাজার টাকা

বৈশ্বিক বাজারে আজ সোমবার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রতি আউন্স সোনার দাম পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। তার প্রভাবে দেশেও সোনার দাম ভরিতে ৫ হাজার ২৪৯ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি বা বাজুস। পাশাপাশি রুপার দামও বাড়ছে ভরিতে ৫২৫ টাকা। সোনা ও রুপার নতুন দাম আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে কার্যকর হবে।
জুয়েলার্স সমিতি আজ রাত নয়টায় সোনার মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা দেয়। নতুন করে দাম বাড়ানোর ঘোষণার আগে আজ সকালে সোনার দাম ভরিতে দেড় হাজার টাকা বেড়েছে। তাতে সোনার দাম দাঁড়ায় ২ লাখ ৫৭ হাজার টাকা। এই দাম দেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ। যদিও আগামীকাল সোনার দামের নতুন রেকর্ড হতে যাচ্ছে। ভালো মানের অর্থাৎ, ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়াবে ২ লাখ ৬২ হাজার ৪৪০ টাকা।
করোনার পর গত পাঁচ বছরে দেশ-বিদেশে সোনার দাম দ্রুতগতিতে বেড়েছে। দেশের বাজারে ২০২৩ সালের ২১ জুলাই সোনার ভরি ১ লাখ টাকায় পৌঁছায়। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে দেড় লাখ ও অক্টোবরে দুই লাখ টাকার মাইলফলক স্পর্শ করে। গত বৃহস্পতিবার আড়াই লাখ টাকা পেরিয়ে যায় সোনার দাম।
নতুন দর অনুযায়ী, আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়াবে ২ লাখ ৬২ হাজার ৪৪০ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেট ২ লাখ ৫০ হাজার ৪৮৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট ২ লাখ ১৪ হাজার ৭৩৪ এবং সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম দাঁড়াবে প্রতি ভরি ১ লাখ ৭৬ হাজার ৫৯৩ টাকা।
আজ পর্যন্ত প্রতি ভরি ২২ ক্যারেটের দাম ছিল ২ লাখ ৫৭ হাজার ১৯১ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেট ২ লাখ ৪৫ হাজার ৫২৭ টাকা, ১৮ ক্যারেট ২ লাখ ১০ হাজার ৪১৯ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ছিল ১ লাখ ৭২ হাজার ৯১৯ টাকা। আগামীকাল থেকে প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনায় ৫ হাজার ২৪৯ টাকা, ২১ ক্যারেটে ৪ হাজার ৯৫৭ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ৪ হাজার ৩১৫ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনায় ৩ হাজার ৬৭৪ টাকা দাম বাড়বে।
অলংকার বানাতে ক্রেতাদের ভরিপ্রতি ৫ শতাংশ ভ্যাট ও ৬ শতাংশ মজুরি দিতে হবে। সেই হিসাবে আগামীকাল থেকে ১ ভরি ২২ ক্যারেটের সোনার অলংকার বানাতে খরচ পড়বে মোট ২ লাখ ৯১ হাজার ৪৮২ টাকা। ২১ ক্যারেটের ক্ষেত্রে মোট খরচ পড়বে ২ লাখ ৭৮ হাজার ৩৭ টাকা।
এদিকে সোনার পাশাপাশি রুপার দামও বাড়ছে। এবার ভরিতে বাড়ছে ৫২৫ টাকা। আজ পর্যন্ত ২২ ক্যারেট রুপার দাম ছিল ৭ হাজার ২৩২ টাকা। আগামীকাল থেকে রুপার ভরি হবে ৭ হাজার ২৩২ টাকা। রুপার এই দাম দেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ।