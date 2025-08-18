ধানমন্ডিতে ১৪ তলার ‘লেক সেরিন’ আবাসন প্রকল্প হস্তান্তর করল অনোয়ার ল্যান্ডমার্ক

আনোয়ার গ্রুপের রিয়েল এস্টেট শাখা আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক রাজধানীর ধানমন্ডি লেকের ধারে ১৫/এ রোডে তৈরি ‘লেক সেরিন’ নামে একটি আবাসন প্রকল্প সম্প্রতি গ্রাহকদের কাছে হস্তান্তর করেছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হোসেন খালেদসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মালিকদের হাতে নতুন ফ্ল্যাটের চাবি তুলে দেওয়া হয়।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়, ২০ দশমিক ৫ কাঠা জমিতে তৈরি ১৪ তলার এই আবাসিক কমপ্লেক্সে রয়েছে ৩৯টি ফ্ল্যাট। এতে তিন ধরনের ইউনিট আছে। যেমন ২ হাজার ৭২১ বর্গফুট, ২ হাজার ৯৯০ বর্গফুট ও ২ হাজার ৬০০ বর্গফুট। খ্যাতনামা স্থপতি বায়েজিদ এম খন্দকারের নকশায় নির্মিত ভবনটির ৫৫ শতাংশ জায়গা রাখা হয়েছে উন্মুক্ত সবুজ ও জলাশয়ের জন্য।
প্রকল্পটিতে রয়েছে ছাদের ওপরে অ্যাম্ফিথিয়েটার, অত্যাধুনিক জিমনেসিয়াম, শিশুদের খেলাধুলার স্থান, বহুমুখী কমিউনিটি হল, নির্দিষ্ট নামাজের জায়গা, দুটি প্যাসেঞ্জার লিফট, একটি স্ট্রেচার লিফট, ২৪ ঘণ্টা সিসিটিভি নজরদারি, আংশিক জেনারেটর ব্যাকআপ এবং পূর্ণাঙ্গ অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা।
ফ্ল্যাট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে কোম্পানির এমডি হোসেন খালেদ বলেন, ‘লেক সেরিন আমাদের জন্য শুধু একটি প্রকল্প নয়, এটি গ্রাহকদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের আনন্দও। সময়মতো মানসম্পন্ন প্রকল্প হস্তান্তর করা আমাদের সবচেয়ে বড় অঙ্গীকার।’ তিনি আরও বলেন, ঢাকায় টেকসই ও সম্প্রদায়ভিত্তিক উন্নয়ন অপরিহার্য। লেক সেরিন শুধু একটি ভবন নয়, এটি আস্থা, সময়ানুবর্তিতা ও মানের প্রতীক।
আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক ২০০১ সালে যাত্রা শুরু করে। এটি আইএসও ৯০০১: ২০০৮ সনদপ্রাপ্ত এবং আবাসন ব্যবসয়ীদের সংগঠন রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (রিহ্যাব) সদস্য। প্রতিষ্ঠানটি দ্য বিজ অ্যাওয়ার্ড (২০১৯), গ্লোবাল ব্র্যান্ড এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডসহ (২০১৪) একাধিক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে।