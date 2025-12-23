তিন দিনে এক ভরি সোনার দাম বাড়ল ৯ হাজার টাকা

বৈশ্বিক বাজারে সোনার দাম বাড়তে থাকায় দেশেও বাড়ছে। টানা তৃতীয় দিনের মতো আজ মঙ্গলবারও আরেক দফা বেড়েছে। এবার ভরিতে বাড়ানো হয়েছে চার হাজার টাকা, যা আগামীকাল বুধবার থেকে কার্যকর হবে। এ নিয়ে তিন দিনে সোনার দাম ভরিপ্রতি প্রায় ৯ হাজার টাকা বাড়ল। গতকাল সোমবার ও আজ মঙ্গলবার যথাক্রমে ১ হাজার ও ৪ হাজার টাকা বেড়েছে।
টানা তিন দিন মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় ভালোর মানের তথা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ২ লাখ ২৬ হাজার টাকায় পৌঁছাবে। এই দাম দেশের ইতিহাসের সোনার সর্বোচ্চ দর। সোম ও মঙ্গলবার দুই দিনই সোনার দামে নতুন নতুন রেকর্ড হয়।
আজ মঙ্গলবার রাতে ভরিপ্রতি সর্বোচ্চ ৪ হাজার ১৯৯ টাকা সোনার দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। নতুন দাম কাল বুধবার সারা দেশে কার্যকর হবে। জুয়েলার্স সমিতির স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিংয়ের চেয়ারম্যান দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীনের স্বাক্ষর করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।
জুয়েলার্স সমিতির তথ্যানুযায়ী, কাল বুধবার থেকে ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম বেড়ে হবে ২ লাখ ২৬ হাজার ২৮২ টাকা, যা আজকে পর্যন্ত ছিল ২ লাখ ২২ হাজার ৮৩ টাকা। তার মানে কাল থেকে দাম বাড়ছে ৪ হাজার ১৯৯ টাকা।
এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের সোনার দাম বেড়ে হবে ২ লাখ ১৬ হাজার ১৭ টাকা, যা আজ বিক্রি হয় ২ লাখ ১১ হাজার ৯৯৩ টাকা। কাল থেকে ২১ ক্যারেটের দাম বাড়বে ৪ হাজার ২৪ টাকা। অন্যদিকে কালকে ১৮ ক্যারেটের সোনার দাম ১ লাখ ৮৫ হাজার ১৬৬ টাকায় দাঁড়াবে। আজকে দাম ছিল ১ লাখ ৮১ হাজার ৭২৫ টাকা। অর্থাৎ কালকে দাম বাড়বে ভরিতে ৩ হাজার ৪৪১ টাকা।
আজকে পর্যন্ত সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ছিল ১ লাখ ৫১ হাজার ৩৯৯ টাকা ভরি। কাল থেকে ভরিতে ২ হাজার ৯১৬ টাকা বেড়ে সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৫৪ হাজার ৩১৫ টাকা হবে।
সোনার পাশাপাশি রুপার দামও বাড়বে। কাল থেকে রুপার দাম বাড়বে ভরিতে ১৭৫ টাকা। আজকে পর্যন্ত ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ছিল ৪ হাজার ৯৫৭ টাকা। কাল থেকে দাম বেড়ে হবে ৫ হাজার ১৩২ টাকা।