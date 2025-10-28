ঢাকায় বাংলাদেশ ট্রাভেল অ্যান্ড টুরিজম ফেয়ার (বিটিটিএফ) উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে টোয়াব। আজ মঙ্গলবার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালেআগত অতিথিরা
ঢাকায় বাংলাদেশ ট্রাভেল অ্যান্ড টুরিজম ফেয়ার (বিটিটিএফ) উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে টোয়াব। আজ মঙ্গলবার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালেআগত অতিথিরা
আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা শুরু হচ্ছে বৃহষ্পতিবার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

আগামী বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা। বাংলাদেশ ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার (বিটিটিএফ) নামে এই মেলা হবে। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিনব্যাপী এ মেলা হবে। মেলার আয়োজন করেছে ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব)। এবারের মেলায় ১২টি দেশ অংশ নেবে।

টোয়াবের পক্ষ থেকে আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান সংগঠনটির নেতারা। রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন টোয়াবের সভাপতি মো. রাফেউজ্জামান।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটি জানায়, এবারের মেলায় মোট ২২০টি স্টল থাকবে। মেলায় অংশ নেবেন মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মালদ্বীপসহ ১২টি দেশের প্রতিনিধি ও পর্যটন খাতের দেশি-বিদেশি দুই হাজারের বেশি ব্যবসায়ী। এবারের মেলার টাইটেল স্পনসর হিসেবে থাকবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেড। মেলা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। মেলায় প্রবেশমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ টাকা। তবে ছাত্রছাত্রী, মুক্তিযোদ্ধা ও জুলাই যোদ্ধাদের জন্য মেলায় প্রবেশ উন্মুক্ত থাকবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, মেলায় পাকিস্তান, নেপাল ও ভুটানের জাতীয় পর্যটন সংস্থা এবং ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশন অংশগ্রহণ করছে। মেলায় সেমিনারও অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া দর্শনার্থীদের জন্য প্রতিদিন সাংস্কৃতিক আয়োজন ও দেশের পর্যটন স্থানের ওপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হবে। মেলার প্রবেশমূল্যের ওপর বিটিটিএফ পেমেন্ট পার্টনার বিকাশের ক্যাশব্যাক অফার থাকছে।

সংবাদ সম্মেলনে টোয়াবের সভাপতি মো. রাফেউজ্জামান বলেন, ‘এই মেলা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং জনপ্রিয় পর্যটন মেলা। পর্যটন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও এই খাতের টেকসই উন্নয়ন এই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা আশা করছি যে এবারের পর্যটন মেলা ব্যবসায়ী, দেশি-বিদেশি পর্যটক এবং পর্যটনশিল্প-সংশ্লিষ্ট সবার মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে।

এ ছাড়া সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের মহাব্যবস্থাপক অশ্বিনী নায়ার, রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক শাহিদ হামিদ ও বিকাশের প্রতিনিধিরা। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন টোয়াবের সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ, মো. আনোয়ার হোসেন, সাবেক সভাপতি শিবলুল আজম কোরেশি প্রমুখ।

