সোনার ভরি দুই লাখ টাকা ছাড়াল, নতুন দাম কাল থেকে কার্যকর

কিছুদিন ধরেই প্রতি ভরি সোনার দাম দুই লাখ টাকার আশপাশে ঘোরাফেরা করছিল। অবশেষে দুই লাখ টাকার মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলল সোনার ভরি। এটিই দেশের ইতিহাসে সোনার সর্বোচ্চ দর। নতুন দর আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে সারা দেশে কার্যকর হবে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি আজ সোমবার সন্ধ্যায় সোনার মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা দেয়। তাদের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে সোনার দাম ভরিপ্রতি সর্বোচ্চ ৩ হাজার ১৫০ টাকা বাড়বে। সর্বশেষ গত রোববার সোনার দাম ২ হাজার ২২৯ টাকা বেড়েছিল। তার মানে তিন দিনে ভরিপ্রতি সোনার দাম বেড়েছে ৫ হাজার ৩৭৯ টাকা। তাতে প্রতি ভরি সোনার দাম দুই লাখ টাকা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।
জুয়েলার্স সমিতির তথ্যানুযায়ী, দেশের বাজারে কাল থেকে ভালো মানের এক ভরি, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের হলমার্ক করা সোনা কিনতে খরচ করতে হবে ২ লাখ ৭২৬ টাকা। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৯১ হাজার ৬০৫ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৬৪ হাজার ২২৯ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৩৬ হাজার ৪৪৫ টাকায় বিক্রি হবে।
দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় সোনার ভরি ছিল ১৭০ টাকা। ২০০০ সালে সোনার দাম ছিল ৬ হাজার ৯০০ টাকা। এক দশক পর, অর্থাৎ ২০২০ সালে দাম বেড়ে দাঁড়ায় ৬৯ হাজার ৮৬৭ টাকা হয়। ২০২৩ সালে দেশে প্রথমবারের মতো সোনার দাম এক লাখ টাকা ছাড়িয়ে যায়। তবে পরের দুই বছরেই সোনার দাম দ্বিগুণ হয়েছে। আর স্বাধীনতার পর থেকে হিসাব করলে সোনার দাম বেড়েছে ১ হাজার ১৮১ গুণ।
এদিকে আজ পর্যন্ত প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৯৭ হাজার ৫৭৬ টাকা, ২১ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৮৮ হাজার ৫৯৫ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৬১ হাজার ৬৫১ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৩৪ হাজার ২৫৩ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
সেই হিসাবে আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেট সোনার দাম ভরিতে ৩ হাজার ১৫০ টাকা, ২১ ক্যারেটে ৩ হাজার ১০ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটে ২ হাজার ৫৭৮ টাকা দাম বাড়বে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ভরিতে ২ হাজার ১৯২ টাকা বাড়বে।
বিশ্ব অর্থনীতির গতিপ্রকৃতির সঙ্গে সোনার দামের সম্পর্ক রয়েছে। অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা মানে সোনার বাজারে মূল্যবৃদ্ধি। কারণ, অস্থির সময়ে বিভিন্ন দেশ সোনায় বিনিয়োগ করে। ঐতিহাসিকভাবেও দেখা গেছে, উচ্চ মূল্যস্ফীতির সময়ে সোনার দাম সবচেয়ে বেশি বাড়ে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়, অর্থাৎ ২০২০ সালের আগস্টের প্রথম সপ্তাহে বিশ্ববাজারে প্রতি আউন্স (৩১.১০৩৪৭৬৮ গ্রাম) সোনার দাম ২ হাজার ৭০ ডলার ছাড়িয়ে যায়।
বিশ্ববাজারে কয়েক দিন ধরে সোনার দাম টানা বাড়ছে। আজ সোমবার একপর্যায়ে প্রতি আউন্স সোনার দাম ৩ হাজার ৯৫২ ডলারে দাঁড়ায়। ১ অক্টোবর সোনার দাম ছিল ৩ হাজার ৮৭১ ডলার।