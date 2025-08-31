হাইওয়ে পুলিশকে ট্রাফিক সাইনসহ বিভিন্ন সামগ্রী হস্তান্তর করছে ইস্পাত প্রস্তুতকারক শিল্পগোষ্ঠী কেএসআরএম। অনুষ্ঠানে হাইওয়ে পুলিশের প্রধান মো. দেলোয়ার হোসেন মিয়া ও কেএসআরএমের মহাব্যবস্থাপক আশফাকুল ইসলামসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আজ রোববার রাজধানীর উত্তরায় হাইওয়ে পুলিশের সদর দপ্তরের সম্মেলনকক্ষে
হাইওয়ে পুলিশকে ট্রাফিক সাইনসহ বিভিন্ন সামগ্রী হস্তান্তর করছে ইস্পাত প্রস্তুতকারক শিল্পগোষ্ঠী কেএসআরএম। অনুষ্ঠানে হাইওয়ে পুলিশের প্রধান মো. দেলোয়ার হোসেন মিয়া ও কেএসআরএমের মহাব্যবস্থাপক আশফাকুল ইসলামসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আজ রোববার রাজধানীর উত্তরায় হাইওয়ে পুলিশের সদর দপ্তরের সম্মেলনকক্ষে
সড়ক নিরাপত্তায় হাইওয়ে পুলিশকে ট্রাফিক সাইনসহ বিভিন্ন সামগ্রী দিল কেএসআরএম

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

সড়ক নিরাপত্তা ও নাগরিক সেবা নিশ্চিতে হাইওয়ে পুলিশকে ট্রাফিক সাইনসহ বিভিন্ন সামগ্রী দিয়েছে দেশের অন্যতম ইস্পাত প্রস্তুতকারক শিল্প গ্রুপ কেএসআরএম। আজ রোববার রাজধানীর উত্তরা ৪ নম্বর সেক্টরে হাইওয়ে পুলিশের সদর দপ্তরের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব সামগ্রী হস্তান্তর করা হয়।

হাইওয়ে পুলিশের প্রধান ও অতিরিক্ত আইজিপি মো. দেলোয়ার হোসেন মিয়ার কাছে এসব সামগ্রী হস্তান্তর করেন কেএসআরএমের মহাব্যবস্থাপক আশফাকুল ইসলাম। এ সময় কেএসআরএমের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী ও মো. নাজমুল হুদা; ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, কর্মকর্তা মো. মুনমুন রহমান ও মো. মাহবুবুর রহমান এবং হাইওয়ে পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি-এডমিন) ইমতিয়াজ আহমেদসহ ঊধ্বর্তন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে হাইওয়ে পুলিশের প্রধান দেলোয়ার হোসেন মিয়া বলেন, ‘সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ দেশের যেকোনো ক্রান্তিকালে কেএসআরএম সরকার ও জনগণের পাশে থাকে। অতীতের মতো এবারও এগিয়ে এসেছে সবার আগে। ভবিষ্যতেও কেএসআরএম আমাদের পাশে থাকবে, এমন আশা করছি।’

কেএসআরএমের মহাব্যবস্থাপক আশফাকুল ইসলাম বলেন, ‘কেএসআরএম বরাবরের মতো দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ। সেই দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সব সময় যুক্ত থাকে। আগামী দিনে এ ধারা অব্যাহত থাকবে।’

