সড়ক নিরাপত্তায় হাইওয়ে পুলিশকে ট্রাফিক সাইনসহ বিভিন্ন সামগ্রী দিল কেএসআরএম

সড়ক নিরাপত্তা ও নাগরিক সেবা নিশ্চিতে হাইওয়ে পুলিশকে ট্রাফিক সাইনসহ বিভিন্ন সামগ্রী দিয়েছে দেশের অন্যতম ইস্পাত প্রস্তুতকারক শিল্প গ্রুপ কেএসআরএম। আজ রোববার রাজধানীর উত্তরা ৪ নম্বর সেক্টরে হাইওয়ে পুলিশের সদর দপ্তরের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব সামগ্রী হস্তান্তর করা হয়।
হাইওয়ে পুলিশের প্রধান ও অতিরিক্ত আইজিপি মো. দেলোয়ার হোসেন মিয়ার কাছে এসব সামগ্রী হস্তান্তর করেন কেএসআরএমের মহাব্যবস্থাপক আশফাকুল ইসলাম। এ সময় কেএসআরএমের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী ও মো. নাজমুল হুদা; ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, কর্মকর্তা মো. মুনমুন রহমান ও মো. মাহবুবুর রহমান এবং হাইওয়ে পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি-এডমিন) ইমতিয়াজ আহমেদসহ ঊধ্বর্তন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে হাইওয়ে পুলিশের প্রধান দেলোয়ার হোসেন মিয়া বলেন, ‘সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ দেশের যেকোনো ক্রান্তিকালে কেএসআরএম সরকার ও জনগণের পাশে থাকে। অতীতের মতো এবারও এগিয়ে এসেছে সবার আগে। ভবিষ্যতেও কেএসআরএম আমাদের পাশে থাকবে, এমন আশা করছি।’
কেএসআরএমের মহাব্যবস্থাপক আশফাকুল ইসলাম বলেন, ‘কেএসআরএম বরাবরের মতো দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ। সেই দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সব সময় যুক্ত থাকে। আগামী দিনে এ ধারা অব্যাহত থাকবে।’