শিল্প

বাণিজ্যিক স্থাপনায় নতুন সম্ভাবনা

লেখা: টুটুল সাহা

দেশের শীর্ষস্থানীয় আবাসন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বিল্ডিং ফর ফিউচার লিমিটেড এবার রিহ্যাব মেলায় নিয়ে আসছে নতুন বাণিজ্যিক স্থাপনা, যা দেশের আবাসন খাতে এক নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে। প্রায় তিন দশকের অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যে দেশের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ব্র্যান্ড হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। রিহ্যাব মেলায় প্রতিষ্ঠানটির নতুন বাণিজ্যিক প্রকল্পসহ চলমান কার্যক্রম উপস্থাপন করছে। 

১৯৯৪ সালের ৩ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিল্ডিং ফর ফিউচার লিমিটেড এ পর্যন্ত ১০৭টি প্রকল্প সফলভাবে হস্তান্তর করেছে এবং বর্তমানে ১২টি প্রকল্পের কাজ চলমান। প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতে আরও কিছু দৃষ্টিনন্দন বাণিজ্যিক এবং আবাসিক প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়েছে।

সম্প্রতি বিল্ডিং ফর ফিউচার দুটি ১৪ তলা বাণিজ্যিক প্রকল্প সফলভাবে হস্তান্তর করেছে—উত্তরার জি কিউ শেফালী টাওয়ার এবং মাদানি অ্যাভিনিউয়ে অলকানন্দ। এর পাশাপাশি এবার রিহ্যাব মেলায় তারা প্রদর্শন করবে তাদের নতুন বাণিজ্যিক প্রকল্প ‘আলী’স কিংসুক’, যা আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর একটি নিদর্শন হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকবে।

বিল্ডিং ফর ফিউচারের নির্মাণাধীন ভবনের গ্রাফিকস

নতুন প্রকল্পটি রাজধানীর কারওয়ান বাজারের প্রান্তে সোনারগাঁও রোড এবং ফ্রি স্কুল স্ট্রিট রোডের সংযোগস্থলে গড়ে উঠবে। বাণিজ্যিক স্পেসের আয়তন হবে ১,০০০ থেকে ৭,০০০ বর্গফুট পর্যন্ত এবং প্রতি বর্গফুটের মূল্য ২৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা।

এই বাণিজ্যিক প্রকল্পে থাকবে আধুনিক সব সুবিধাসহ নিরাপত্তাব্যবস্থা। নির্মাণকাজ ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি শুরু হওয়ার কথা রয়েছে এবং ২০৩১ সালের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে প্রকল্পটি হস্তান্তর করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিল্ডিং ফর ফিউচার লিমিটেডের মূল লক্ষ্য হলো নিরাপদ, টেকসই ও সময়ানুবর্তী প্রকল্প বাস্তবায়ন। বিল্ডিং ফর ফিউচার সব সময় গ্রিন বিল্ডিং কনসেপ্ট, ভূমিকম্প সহনশীল নকশা এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হস্তান্তরকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়।’  

মেলায় প্রকল্পটিতে আগ্রহী ক্রেতাদের জন্য ১০ শতাংশ মূল্য ছাড় দেওয়া হবে। 

