এবার ২ লাখ ১৫ হাজার টাকা ছাড়াল সোনার ভরি

দেশের বাজারে আবারও বেড়েছে সোনার দাম। চলতি মাসের অর্ধেক না পেরোতেই ষষ্ঠবারের মতো বাড়ল সোনার দাম। আগামীকাল বুধবার থেকে আবার সোনার দাম ভরিতে আড়াই হাজার টাকার বেশি বাড়ছে। এর ফলে সোনার সর্বোচ্চ দামের আরেকটি নতুন রেকর্ড হলো।
এবার এক দিনের ব্যবধানে সোনার ভরিপ্রতি দাম বাড়ছে ২ হাজার ৬১৩ টাকা। তাতে আগামীকাল থেকে প্রতি ভরি ভালো মানের তথা ২২ ক্যারেট সোনার দাম বেড়ে ২ লাখ ১৬ হাজার ৩৩২ টাকায় দাঁড়াবে, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এদিকে এ দফায় রুপার দাম বাড়েনি। তবে বর্তমানে এক ভরি রুপার দাম ৬ হাজার ২০৫ টাকা, যা অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ মঙ্গলবার রাতে সোনার দাম সমন্বয়ের এ ঘোষণা দিয়েছে। নতুন দর আগামীকাল থেকে কার্যকর হবে। দাম বাড়ানোর পেছনে জুয়েলার্স সমিতি বরাবরের মতো তেজাবি সোনার (খাঁটি সোনা) মূল্যবৃদ্ধির কথা বলছে। মূলত বৈশ্বিক বাজারে টানা মূল্যবৃদ্ধির কারণে দেশের বাজারেও সোনার দাম বাড়ছে।
চলতি মাসে সব মিলিয়ে ছয়বার সোনার দাম সমন্বয় করেছে জুয়েলার্স সমিতি। প্রতিবারই দাম বেড়েছে। তার মধ্যে ৭ অক্টোবর সোনার দাম ভরিতে দুই লাখ টাকার মাইলফলকে পৌঁছায়। অথচ ২৬ মাস আগে দেশে সোনার দাম ছিল ১ লাখ টাকা ভরি।
সোনার মূল্যবৃদ্ধির কারণে আগামীকাল থেকে হলমার্ক করা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ২ লাখ ১৬ হাজার ৩৩২ টাকায় বিক্রি হবে। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট ২ লাখ ৬ হাজার ৪৯৯ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৭৭ হাজার ১ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা বিক্রি হবে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৩৫১ টাকায়। আজ পর্যন্ত ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনা ২ লাখ ১৩ হাজার ৭১৯ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এ ছাড়া ২১ ক্যারেট ২ লাখ ৪ হাজার ৩ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৭৪ হাজার ৮৫৫ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৪৫ হাজার ৫২০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। কাল থেকে প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনায় ২ হাজার ৬১৩ টাকা, ২১ ক্যারেটে ২ হাজার ৪৯৬ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটে ২ হাজার ১৪৬ টাকা বাড়বে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম বাড়বে ভরিতে ১ হাজার ৮৩১ টাকা।
জুয়েলার্স সমিতির তথ্য অনুযায়ী, ২২ ক্যারেট মানের রুপার দাম ৬ হাজার ২০৫ টাকায় অপরিবর্তিত থাকবে। এ ছাড়া ২১ ক্যারেট রুপা ৫ হাজার ৯১৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট রুপা ৫ হাজার ৭৪ এবং সনাতন পদ্ধতির রুপা ৩ হাজার ৮০২ টাকা ভরিতে অপরিবর্তিত থাকবে।