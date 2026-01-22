তিন দফা বৃদ্ধির পর কমল সোনার দাম, ভরি ২ লাখ ৪৯ হাজার টাকা

দেশে টানা তিন দফা সোনার দাম বাড়ার পর খানিক কমেছে। এবার ভরিপ্রতি সোনার দাম কমেছে ৩ হাজার ১৪৯ টাকা। ফলে এক ভরি সোনা কিনতে লাগবে ২ লাখ ৪৯ হাজার ৩১৮ টাকা। নতুন এই দর সারা দেশে আগামীকাল শুক্রবার থেকে সোনার নতুন দাম কার্যকর হবে।
সর্বশেষ গতকাল বুধবার ভরিপ্রতি সোনার দাম সর্বোচ্চ ৮ হাজার ৩৩৯ টাকা বাড়ে। এর ফলে প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে দাঁড়ায় ২ লাখ ৫২ হাজার ৪৬৭ টাকা, যা আজ বৃহস্পতিবার কার্যকর হয়। এখন পর্যন্ত এটিই দেশের ইতিহাসে সোনার সর্বোচ্চ দাম। এদিকে আজ রাতেই আবার বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) সোনার দাম কমানোর ঘোষণা দেয়।
বাজুসের ঘোষিত নতুন দর অনুযায়ী, আগামীকাল শুক্রবার থেকে দেশের বাজারে প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনার দাম হবে ২ লাখ ৪৯ হাজার ৩১৮ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেট ২ লাখ ৩৮ হাজার ৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট ২ লাখ ৪ হাজার ৩ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৬৭ হাজার ৪৩৭ টাকায় বিক্রি হবে।
আজই ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৫২ হাজার ৪৬৭ টাকায় কার্যকর হয়। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের ভরি ২ লাখ ৪০ হাজার ৯৭৮ টাকা, ১৮ ক্যারেট ২ লাখ ৬ হাজার ৫৬৯ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ছিল ১ লাখ ৬৯ হাজার ৬৫৩ টাকা। সেই হিসাবে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ৩ হাজার ১৪৯ টাকা, ২১ ক্যারেটে ২ হাজার ৯৭৪ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ২ হাজার ৫৬৬ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ২ হাজার ২১৬ টাকা কমবে।
সোনার দামের পাশাপাশি রুপার দামও কমেছে। আজ প্রতি ভরি ২২ ক্যারেটের রুপার দাম ছিল ৬ হাজার ৮৮২ টাকা। আগামীকাল শুক্রবার থেকে ২২ ক্যারেটের রুপার দাম ভরিপ্রতি ৫২৫ টাকা কমে হবে ৬ হাজার ৩৫৭ টাকা।