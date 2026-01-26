সাশ্রয়ী দামে কোথায় কী পাবেন

নির্মাণ প্রতিবেদক
একটি সুন্দর ও মজবুত বাড়ি নির্মাণের জন্য সঠিক নির্মাণ উপকরণ এবং সঠিক বাজার চেনা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান বাজারে ব্র্যান্ড এবং গুণমানভেদে নির্মাণ উপকরণের দামে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও ঢাকার নির্দিষ্ট কিছু পাইকারি বাজার থেকে পণ্য কিনলে সাশ্রয় করা সম্ভব। ক্রেতাদের সুবিধার্থে নিচে কিছু প্রয়োজনীয় উপকরণের দরদাম ও যেখানে পাবেন, তা তুলে ধরা হলো:
বৈদ্যুতিক পণ্য ও কেব্ল
কম দামে পাইকারি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কিনতে নবাবপুর ও কাপ্তান বাজার সেরা। এখানে মানভেদে প্রতি কয়েল কেব্ল (৯০ মিটার) ১ হাজার ৫০০ থেকে ৫ হাজার টাকায় পাওয়া যায়। ভালো ব্র্যান্ডের এলইডি বাল্ব পাওয়া যাচ্ছে ৮০ থেকে ১৫০ টাকার মধ্যে।
রং
রঙের জন্য দেশের বৃহত্তম পাইকারি বাজার হলো চকবাজার ও বংশাল। মানভেদে এখানে প্রতি লিটার রং মিলছে ২০০ থেকে ১ হাজার টাকার মধ্যে।
টাইলস ও স্যানিটারি
আধুনিক ডিজাইন ও প্রচুর বৈচিত্র্যের জন্য হাতিরপুল ও বাংলামোটর এলাকা পরিচিত। এখানে প্রতি বর্গফুট টাইলস মিলছে ৫০ থেকে ৩০০ টাকায়। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় স্যানিটারি সামগ্রীর মধ্যে কমোড ৩ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা এবং বেসিন ক্যাবিনেট ২ হাজার ৫০০ থেকে ১০ হাজার টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।
গ্লাস ও অ্যালুমিনিয়াম
কাস্টমাইজড ফিটিংসের জন্য নয়াবাজার ও বনশ্রী এলাকা ক্রেতাদের প্রথম পছন্দ। এখানে ৫ মিমি সাধারণ গ্লাস প্রতি বর্গফুট ৪০ থেকে ৬০ টাকা এবং অ্যালুমিনিয়ামসহ গ্লাস ৩৫০ থেকে ৬৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।