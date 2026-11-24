টানা দুদিন দেশের বাজারে সোনার দাম বেড়েছে। আজ ২২ ক্যারেট অর্থাৎ ভালো মানের সোনার দাম বেড়েছে ভরিতে ১ হাজার ৫৭৫ টাকা। গতকাল ভরিতে বেড়েছে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ১৪৯ টাকা। এই দামের মধ্যে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত। দেখা যাচ্ছে, দুই দিনে দেশের বাজারে সোনার দাম বেড়েছে সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৭২৪ টাকা।
এর আগে টানা কয়েক দফা সোনার দাম কমেছে। ফলে গত শনিবার প্রায় ১৩ মাস পর সোনার দাম কমে ভরিপ্রতি দুই লাখ টাকার নিচে নেমে আসে। সেদিন দাম হয় ১ লাখ ৯৪ হাজার ৯৬৪ টাকা। মোট ৯ দফায় দেশের বাজারে সোনার দাম কমেছে ভরিপ্রতি সর্বোচ্চ ৩৪ হাজার ৬৯০ টাকা।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি আজ মঙ্গলবার সোনার দাম সমন্বয় করেছে। সমিতি জানিয়েছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার দাম বেড়ে যাওয়ায় দাম সমন্বয় করা হয়েছে। তবে মূল কারণ হলো, বিশ্ববাজারে সোনার দাম বেড়ে যাওয়া। আজ রুপার দাম অপরিবর্তিত আছে।
আজ দাম বাড়ার পর দেশের বাজারে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম হয়েছে ১ লাখ ৯৯ হাজার ৬৮৮ টাকা। ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৯০ হাজার ৭০৬ টাকা। এ ছাড়া ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৬৩ হাজার ৮২১ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ১ লাখ ৩৩ হাজার ৪৯৪ টাকা।
আজ দাম বাড়ার আগে সোনার দাম ছিল এ রকম: ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৯৮ হাজার ১১৩ টাকা; ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৮৯ হাজার ১৯০ টাকা; ১৮ ক্যারেটের সোনার দাম ১ লাখ ৬২ হাজার ৫৩৮ টাকা; সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ১ লাখ ৩২ হাজার ৪৪৪ টাকা।
দেখা যাচ্ছে, আজ ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়েছে ১ হাজার ৫৭৫ টাকা। ২১ ক্যারেটে বেড়েছে ১ হাজার ৫১৬ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ১ হাজার ২৮৩ টাকা আর সনাতন পদ্ধতির সোনায় ১ হাজার ৫০ টাকা।
চলতি সপ্তাহে বিশ্ববাজারে সোনার দাম বাড়ছে। নিউইয়র্কের সময় অনুযায়ী, সোমবার প্রতি আউন্স সোনার দাম ২ দশমিক ৫৮ শতাংশ বা ৯১ ডলার বেড়ে ৩ হাজার ৬৩১ ডলার ছাড়িয়ে যায়। এর আগে টানা দাম কমেছে। ফলে গত শুক্রবার সোনার দাম কমে ৩ হাজার ৫০২ দশমিক ৯৩ ডলারে নেমে আসে। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর এটাই ছিল সর্বনিম্ন দর। গত সপ্তাহে সোনার দাম প্রায় ৯ শতাংশ কমেছে, গত আট মাসের মধ্যে যা সবচেয়ে বড় সাপ্তাহিক দরপতন।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, মূলত দুটি কারণে সম্প্রতি বিশ্ববাজারে সোনা ও রুপার দাম কমেছে। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ (ফেড) আগামী ডিসেম্বর মাসে সুদের হার বাড়াতে পারে, বাজারে এমন ধারণা তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজারে মার্কিন ডলার শক্তিশালী হচ্ছে।
তবে ডলারের দর বৃদ্ধির ধারা কিছুটা থেমে যাওয়া এবং বন্ডের সুদহার কমে যাওয়ায় চলতি সপ্তাহে বিশ্ববাজারে সোনার দাম আবার বাড়তে শুরু করেছে।