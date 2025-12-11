এসএমই মেলায় পণ্য দেখাচ্ছেন এক বিক্রেতা।
শিল্প

এসএমই মেলা

পসরা সাজিয়েছে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মিলছে তাৎক্ষণিক ঋণসুবিধাও

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের নিয়ে শুরু হয়েছে ১২তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা। এবারের মেলায় মোট ৩০টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের বিভিন্ন ঋণের স্কিম বা সুবিধা নিয়ে মেলায় অংশ নিয়েছে।

ক্ষেত্রবিশেষে এসব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ২ লাখ থেকে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণসুবিধা দিচ্ছে। ঋণের বিপরীতে উদ্যোক্তাদের ৪ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত সুদ দিতে হবে। মেলায় কিছু ব্যাংক তাৎক্ষণিক ঋণসেবা দিচ্ছে। এই ঋণ যে মেলা থেকেই দেওয়া হচ্ছে, তা নয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা দেওয়া হচ্ছে।

৭ ডিসেম্বর রোববার এই মেলা শুরু হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের পসরা সাজিয়ে বসেছে। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলনে কেন্দ্রে এই মেলা হচ্ছে।

সিটি ব্যাংক

এসএমই পণ্য মেলায় উদ্যোক্তাদের জন্য পাঁচ ধরনের ঋণ নিয়ে এসেছে সিটি ব্যাংক। সিটি ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাইক্রো ঋণের আওতায় জামানত ছাড়া সর্বোচ্চ দেড় কোটি টাকা ঋণ নিতে পারবেন উদ্যোক্তারা। জামানতসহ ঋণ নেওয়া যাবে ৫ কোটি টাকা।

স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানের জন্য আছে সিটি স্টার্টআপ লোন সেবা। এর আওতায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্টার্টআপ তহবিল থেকে কোনো স্টার্টআপ ৪ শতাংশ সুদে ঋণ নিতে পারবে। সে জন্য উদ্যোক্তার বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। স্টার্টআপে নিজেদের বিনিয়োগ থাকতে হবে ৩০ শতাংশ।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদাভাবে রয়েছে সিটি আলো ঋণসেবা। এই সেবার আওতায় জামানত ছাড়া দেড় কোটি টাকা ঋণ পাওয়া যাবে। ৫ শতাংশ সুদে একজন নারী উদ্যোক্তা ১ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন ঋণ পেতে পারবেন। ঋণের জন্য ১ থেকে ২ বছরের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

সিটি ব্যাংকের ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ ম্যানেজার চন্দন কুমার ঘোষ বলেন, ‘প্রতিদিন আমাদের স্টলে ৭০ থেকে ৮০ জন উদ্যোক্তা ঋণ নেওয়ার আগ্রহ নিয়ে আসছেন। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আমরা ৫ শতাংশ সুদে পুনঃঅর্থায়ন ঋণ দিচ্ছি। কৃষি ঋণের ক্ষেত্রেও সুদের হার তুলনামূলক কম। তবে জামানতবিহীন ঋণ পেতে উদ্যোক্তার ব্যবসার সম্ভাবনা ও নগদ অর্থের প্রবাহ বিবেচনা করা হয়।’

ব্র্যাক ব্যাংকের স্টলে একজন গ্রাহকের সঙ্গে কথা বলছেন কর্মীরা।

ব্র্যাক ব্যাংক

মেলায় অংশ নিয়ে ব্র্যাক ব্যাংক উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা ঋণ সুবিধা দিচ্ছে। জামানত ছাড়া ‘অনন্য’ সেবার মাধ্যমে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণসেবা পাবেন একজন গ্রাহক। ব্যবসায়িক ভবন তৈরির জন্য জামানত ছাড়া ঋণ নেওয়া যাবে ৭৫ লাখ টাকা। জামানতসহ পাওয়া যাবে পাঁচ কোটি টাকা। ব্যবসায়িক কাজে গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে গাড়ির মূল্যের ৯০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ সুবিধা পাওয়া যাবে।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ব্র্যাক ব্যাংকের আছে আলাদা ঋণসেবা ‘তারা’। এই সেবার আওতায় একজন নারী উদ্যোক্তা সর্বোচ্চ দেড় কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন কোনো ধরনের জামানত ছাড়া। ৫ শতাংশ সুদে পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা আছে। নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে পারলে ১ শতাংশ সুদের অর্থ ঋণ গ্রহীতাকে ফেরত দেওয়া হবে।

উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক ধারণা আরও সহজ করতে মেলায় এসএমই সলিউশন ক্লিনিক রেখেছে ব্র্যাংক ব্যাংক। ব্যাংকটির এসএমই ব্যবসা সাপোর্ট বিভাগের প্রধান মো. মশিউর রহমান বলেন, প্রতিদিন স্টলে উদ্যোক্তারা ব্যবসায়িক বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারবেন।

আইডিএলসি ফাইন্যান্সের স্টলে গ্রাহকের সঙ্গে কথা বলছেন এক কর্মী।

আইডিএলসি ফাইন্যান্স

এসএমই মেলায় অংশ নেওয়া আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইডিএলসি ফাইন্যান্স আট ধরনের এসএমই ঋণসেবা দেবে। ক্ষেত্রবিশেষে জামানত ছাড়া ৩৫ লাখ থেকে এক কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যাবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, আইডিএলসি সর্বোচ্চ ৭ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণসুবিধা দেবে।

আইডিএলসির এসএমই বিভাগের রিলেশনশিপ অফিসার এম এম সাইফুর রহমান বলেন, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ৪ শতাংশ সুদে ঋণসুবিধা দিচ্ছে আইডিএলসি। উৎপাদন শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেবা খাতের উদ্যোক্তাদের ঋণ দিচ্ছে তারা। তবে ঋণসুবিধার জন্য উৎপাদন শিল্প উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

মেলায় দুই ধরনের স্কিমের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণসেবা দিচ্ছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ইউসিবি।

বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য জামানত ছাড়া সর্বোচ্চ দেড় কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দিচ্ছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড ফাইন্যান্স ৪ শতাংশ সুদে স্টার্টআপ ঋণ দিচ্ছে। এ ছাড়া প্রাইম ব্যাংক উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক ভবন নির্মাণের জন্য ১০ বছর মেয়াদি ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণসুবিধা দিচ্ছে। সঞ্চয়ের ভিত্তিতে উদ্যোক্তাদের ৮০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণসুবিধা দিচ্ছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক।

কী কাগজপত্র লাগবে

ঋণের জন্য একজন উদ্যোক্তাকে দিতে হবে ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন (ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বর) ও হালনাগাদ আয়কর জমার রসিদ। এ ছাড়া ঋণ আবেদনকারী ও গ্যারান্টারের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রয়োজন। জামানত দিয়ে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে সম্পদসংক্রান্ত কাগজপত্র। এ ছাড়া ঋণ নিতে ব্যবসার এক থেকে তিন বছরের আর্থিক বিবরণী ও মজুত পণ্যের বর্তমান মূল্য প্রয়োজন হবে।

বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা বলেন, তাদের সেবাগুলো সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের অবগত করা এই মেলায় অংশগ্রহণের মূল কারন। মেলা থেকে সরাসরি ঋণ দেওয়া হয় না। কোনো উদ্যোক্তা আগ্রহী হলে তাঁদের কাছাকাছি শাখায় যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়।

আট দিনব্যাপী এই মেলায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩৫০-এর বেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) প্রতিষ্ঠান এতে অংশ নিয়েছেন। মেলা চলবে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

