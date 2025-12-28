রুপাও এখন দামি, ভরি ৬ হাজার টাকা

সোনার দাম টানা বাড়তে থাকায় রুপার দামও একটু একটু করে বাড়ছিল। তবে এবার একলাফে রুপার দাম ভরিতে বাড়ছে ৯৩৩ টাকা। তাতে রুপার দাম বেড়ে হচ্ছে ৬ হাজার ৬৫ টাকা। দেশের ইতিহাসে এটিই রুপার সর্বোচ্চ দর।
শুধু রুপা নয়, সোনার দামেও নতুন রেকর্ড হতে যাচ্ছে। তার কারণ সোনার দাম আবার বাড়ছে ভরিতে ৩ হাজার ১৪৯ টাকা। তাতে ভালো মানের, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ২ লাখ ২৯ হাজার টাকা। সোনা ও রুপার নতুন দাম আগামীকাল সোমবার থেকে কার্যকর হবে।
আজ রোববার রাত ৯টায় বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সোনা ও রুপার দাম সমন্বয়ের বিষয়টি জানিয়েছে। এতে দাবি করা হয়, স্থানীয় বাজারে পাকা সোনার দাম বেড়েছে। তবে সোনার দাম বাড়ানোর প্রকৃত কারণ বৈশ্বিক বাজারে সোনার দামের ঊর্ধ্বগতি।
নতুন দাম অনুযায়ী, আগামীকাল সোমবার থেকে ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম বেড়ে হবে ২ লাখ ২৯ হাজার ৪৩১ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের ভরি ২ লাখ ১৮ হাজার ৯৯২ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৮৭ হাজার ৭৩২ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনার ভরি ১ লাখ ৫৬ হাজার ৫৩১ টাকায় দাঁড়াবে।
আজ রোববার পর্যন্ত প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট ২ লাখ ২৬ হাজার ২৮২ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এ ছাড়া ২১ ক্যারেট ২ লাখ ১৬ হাজার ১৭ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৮৫ হাজার ১৬৬ টাকা, সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ছিল ১ লাখ ৫৪ হাজার ৩১৫ টাকা ভরি। সেই হিসাবে কাল থেকে ২২ ক্যারেটের সোনার ভরিতে ৩ হাজার ১৪৯ টাকা, ২১ ক্যারেটে ২ হাজার ৯৭৫ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ২ হাজার ৫৬৬ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনার ভরির দাম বাড়ছে ২ হাজার ২১৬ টাকা।
সোনার দাম টানা বাড়লেও রুপার দাম টানা বাড়েনি। তবে চলতি বছরেই রুপার দাম দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। গত ডিসেম্বরে ভালো মানের, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ছিল ২ হাজার ৫৭৮ টাকা। এক বছরের ব্যবধানে ধাতুটির দাম বেড়েছে ১৩৫ শতাংশ বা ৩ হাজার ৪৮৭ টাকা। বর্তমানে ভালো মানের, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপা কিনতে ৬ হাজার ৬৫ টাকা লাগবে। জুয়েলার্স সমিতির তথ্য ঘেঁটে দেখা গেল, ১৯৮৭ সালে ৬ হাজার টাকায় এক ভরি সোনা কেনা যেত।