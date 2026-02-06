সোনার দাম আজ সকালে ভরিপ্রতি কমেছে ৭,৬৪০ টাকা

বিশ্ববাজারে সোনার দরপতনের কারণে দেশে আজ শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে সোনার দাম কমেছে ভরিপ্রতি সর্বোচ্চ ৭ হাজার ৬৪০ টাকা। সোনার পাশাপাশি রুপার দামও কমেছে ভরিতে ১৭৫ টাকা।
গত সপ্তাহে সোনার দামে বেশ অস্থিরতা ছিল। সর্বশেষ গত মঙ্গলবার সোনার দাম ভরিতে ৫ হাজার ৪২৪ টাকা বৃদ্ধি পায়। তার আগের দিন অর্থাৎ সোমবার সকাল-বিকেল দুই দফায় ১২ হাজার ১৪ টাকা কমে। তার আগে গত ২৯ জানুয়ারি সোনার দাম ভরিপ্রতি সর্বোচ্চ ১৬ হাজার ২১৩ টাকা বেড়েছিল। এতে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়ায় ২ লাখ ৮৬ হাজার টাকা, যা এখন পর্যন্ত দেশের ইতিহাসে সোনার সর্বোচ্চ দাম।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি আজ সকালে সোনার দাম কমানোর ঘোষণা দেয়। এতে দেখা যায়, ২২ ক্যারেট সোনার দাম ভরিপ্রতি ৭ হাজার ৬৪০ টাকা কমে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৪৫০ টাকায় নেমেছে। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটে দাম ৭ হাজার ২৯০ টাকা কমে হয়েছে ২ লাখ ৪২ হাজার ৯০৩ টাকা ভরি।
আজ ১৮ ক্যারেট সোনার ভরির দাম কমেছে ৬ হাজার ২৪১ টাকা। এতে ১৮ ক্যারেটে দাম দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৮ হাজার ২০২ টাকা। অন্যদিকে সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ভরিতে ৫ হাজার ৭৪ টাকা হয়েছে ১ লাখ ৭০ হাজার ৪১১ টাকা।
গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনা ২ লাখ ৬২ হাজার ৯০ টাকা, ২১ ক্যারেট ২ লাখ ৫০ হাজার ১৯৩ টাকা, ১৮ ক্যারেট ২ লাখ ১৪ হাজার ৪৪৩ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা ভরিপ্রতি ১ লাখ ৭৫ হাজার ৪৮৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে। অলংকার বানাতে গেলে সোনার এই দামের সঙ্গে ভ্যাট বাবদ ৫ শতাংশ ও মজুরি বাবদ ৬ শতাংশ অর্থ যোগ হবে।
এদিকে সোনার পাশাপাশি রুপার দামও কমেছে। আজ ২২ ক্যারেটের রুপার দাম ভরিপ্রতি ১৭৫ টাকা কমে ৬ হাজার ৩৫৭ টাকা হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত রুপার দাম ছিল ৬ হাজার ৫৩২ টাকা ভরি।
মার্কিন বাজারের এক নীতিগত সিদ্ধান্তের কারণে গত সপ্তাহে সোনার দামে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যায়। বিষয়টি হলো, যুক্তরাষ্ট্রের সিএমই এক্সচেঞ্জে সোনাসহ মূল্যবান ধাতুর লেনদেনে মার্জিন (জামানত) বাড়ানো হয়েছে। মার্জিন বাড়লে ব্যবসায়ীদের বেশি অর্থ আটকে রাখতে হয়। ফলে অনেকেই সোনা বিক্রি করে দেন—এতে দাম কমে। সিএমইতে মূল্যবান ধাতুর লেনদেনে মার্জিন চাহিদা বাড়ানো হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত দামের ওপর চাপ সৃষ্টি করে।
বিনিয়োগকারীরা দেখছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য নতুন ফেড চেয়ারম্যান কেভিন ওয়ার্শ সুদহার কমানোর বিষয়ে কী অবস্থান নেন। সুদহার কমার সম্ভাবনা অনিশ্চিত হলে সোনার মতো সম্পদের প্রতি আগ্রহ সাময়িকভাবে কমে যেতে পারে। সে কারণেও দামের এই পতন।
বৈশ্বিক বাজারে গতকাল প্রতি আউন্স সোনার দাম ছিল ৪ হাজার ৮৬৭ ডলার। আজ দুপুর পৌনে ১২টার দিকে এই প্রতিবেদন লেখার সময় স্পট মার্কেটে সোনার দাম সামান্য বেড়ে ৪ হাজার ৮৭৪ ডলারে দাঁড়িয়েছে।